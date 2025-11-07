Acesse sua conta
'Buscar o resultado para conquistar o título', destaca lateral do Bahia antes de Ba-Vi decisivo

Campeonato Baiano pode ser o primeiro título da lateral-direita pelo Esquadrão de Aço

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:30

Isa Fernandes pode conquistar seu primeiro título pelo Bahia neste sábado (8)
Isa Fernandes pode conquistar seu primeiro título pelo Bahia neste sábado (8) Crédito: Divulgação/EC Bahia

Neste sábado (8), o Bahia recebe o Vitória no jogo de volta da final do Campeonato Baiano Feminino de 2025. Depois de vencer a primeira partida da decisão por 1x0 como visitante, as Mulheres de Aço precisam de apenas um empate para ficar com o troféu, o nono da história.

Titular e pilar da equipe no começo da campanha, a lateral-direita Isa Fernandes voltou a ser opção do técnico Felipe Freitas após período afastada por lesão. Desde que chegou ao clube, em agosto, a atleta já soma dois gols e duas assistências em onze jogos disputados.

Depois da lesão, trabalhei muito para voltar bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Me sinto preparada e confiante e com muita vontade de ajudar o time nessa final e nos próximos jogos da temporada

Isa Fernandes

Jogadora do Bahia

Retornar ao elenco em um momento decisivo também não abalou a camisa 97: “Pra mim, é mais um incentivo. Voltar em um momento decisivo como esse me motiva ainda mais a dar o meu melhor. Sei da responsabilidade, mas encaro como uma oportunidade de ajudar o time em jogos grandes”, completa.

Isa Fernandes também detalhou as expectativas para a grande decisão contra o rival, dado que o confronto representará o fim da invencibilidade de uma das equipes no estadual. Com pouco mais de dois meses de clube, ela pode conquistar o primeiro troféu.

“As expectativas são sempre as melhores, a gente sabe da importância dessa final e nos preparamos muito para chegar forte. Enfrentar o Vitória, que é um grande rival, traz sim uma motivação a mais. Mas o foco total é fazer o nosso trabalho e buscar o resultado para conquistar o título”, explica a atleta.

