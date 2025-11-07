OFICIAL

Bahia anuncia compra em definitivo de Rodrigo Nestor, que assina até 2030

Negociação gira em torno de 3,8 milhões de euros e inclui cláusulas de desempenho

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:51

Anúncio da contratação em definitivo de Rodrigo Nestor Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia oficializou, nesta sexta-feira (7), a compra em definitivo do meia Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. O camisa 11, que estava emprestado ao Esquadrão desde janeiro, assinou um novo contrato válido até dezembro de 2030.

✍? Meio-campista Rodrigo Nestor assina novo contrato e fica em definitivo no Esquadrão. Camisa 11 soma 12 participações em gol no ano. Leia mais ➡️ https://t.co/GxbDcJA4qC #BBMP pic.twitter.com/ySq1hHOLYh — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 7, 2025

De acordo com informações divulgadas pelos clubes, o acordo envolve o pagamento de 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 23,4 milhões), parcelados em três vezes, além de 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 milhões) já desembolsados anteriormente pelo empréstimo. O contrato ainda prevê bônus de até 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) vinculados ao desempenho do jogador e aos resultados do Bahia. O São Paulo também manteve 20% dos direitos econômicos sobre uma futura venda.

A negociação, que contou com participação do Grupo City, também incluiu o perdão da dívida do São Paulo pela compra do zagueiro Nahuel Ferraresi, no valor de 1,8 milhão de euros (R$ 11,2 milhões).

Aos 25 anos, Nestor é cria das categorias de base do São Paulo, onde estreou como profissional em 2020. Pelo Tricolor paulista, disputou 219 partidas, marcou 12 gols e deu 26 assistências, sendo peça importante na conquista da Copa do Brasil de 2023, quando marcou um dos gols do título sobre o Flamengo.