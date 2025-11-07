Acesse sua conta
Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 33ª rodada da Série A, a partida ocorre neste sábado (8), às 18h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:00

Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Internacional e Bahia se enfrentam neste sábado (8), às 18h30min (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Colorado tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Esquadrão de Aço busca uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Internacional x Bahia ao vivo

A partida entre Internacional e Bahia terá transmissão ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view), a partir das 18h30min (horário de Brasília).

Internacional

O Internacional chega pressionado após a derrota por 1x0 para o Vitória, resultado que deixou o time mais próximo da zona de rebaixamento. O técnico Ramón Díaz contará com os retornos de Mercado e Borré, mas ainda não poderá contar com Rochet e Braian Aguirre, que seguem no departamento médico.

Bahia

O Bahia, que foi derrotado por 3x0 pelo Atlético-MG na rodada anterior, mas segue na luta por uma vaga direta na Libertadores. O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Ramos Mingo, que cumpriu suspensão, mas perdeu Kanu, expulso diante do Galo. Gabriel Xavier, Kayky, Mateo Sanabria e Gilberto continuam fora em recuperação de lesão.

Prováveis escalações

Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick e Bruno Tabata (Carbonero); Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz. 

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Cauly e Willian José.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Internacional x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025
  • Rodada: 33ª
  • Data: Sábado, 8 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30min (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre - RS
  • Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

