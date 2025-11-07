ESQUADRÃO PRONTO

Longe de Salvador, Bahia finaliza preparação para encarar o Inter

Tricolor encara o Colorado neste sábado (8), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:16

Treino do Bahia no CT do América-MG Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda em Belo Horizonte, onde foi derrotado pelo Atlético-MG no meio da semana, o Bahia encerrou na manhã desta sexta-feira (7) a preparação para o duelo com o Internacional, neste sábado (8), às 18h30, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor treinou no CT do América-MG, sob o comando do técnico Rogério Ceni, que teve dois dias para ajustar o time.

A atividade começou com um trabalho técnico e tático em grupos, seguido de um treinamento coletivo com enfrentamento entre duas equipes, observadas de perto pela comissão técnica. Para finalizar, parte do elenco realizou um exercício técnico em campo reduzido, encerrando a preparação para o confronto no Beira-Rio.

O time deve apresentar mudanças em relação à formação que iniciou o jogo contra o Atlético-MG. O zagueiro Ramos Mingo retorna de suspensão e deve voltar direto para o time titular, enquanto Willian José e Erick Pulga têm chances de voltar ao time titular após começarem a última partida no banco.

Por outro lado, o zagueiro Kanu, expulso na rodada passada, é desfalque certo. Também seguem fora por lesão Gabriel Xavier, Kayky, Mateo Sanabria e Gilberto.