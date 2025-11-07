Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Longe de Salvador, Bahia finaliza preparação para encarar o Inter

Tricolor encara o Colorado neste sábado (8), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:16

Treino do Bahia no CT do América-MG
Treino do Bahia no CT do América-MG Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda em Belo Horizonte, onde foi derrotado pelo Atlético-MG no meio da semana, o Bahia encerrou na manhã desta sexta-feira (7) a preparação para o duelo com o Internacional, neste sábado (8), às 18h30, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor treinou no CT do América-MG, sob o comando do técnico Rogério Ceni, que teve dois dias para ajustar o time.

A atividade começou com um trabalho técnico e tático em grupos, seguido de um treinamento coletivo com enfrentamento entre duas equipes, observadas de perto pela comissão técnica. Para finalizar, parte do elenco realizou um exercício técnico em campo reduzido, encerrando a preparação para o confronto no Beira-Rio.

Confira como foi o último treino do Bahia antes de encarar o Inter

Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 10
Treino do Bahia no CT do América-MG por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O time deve apresentar mudanças em relação à formação que iniciou o jogo contra o Atlético-MG. O zagueiro Ramos Mingo retorna de suspensão e deve voltar direto para o time titular, enquanto Willian José e Erick Pulga têm chances de voltar ao time titular após começarem a última partida no banco.

Por outro lado, o zagueiro Kanu, expulso na rodada passada, é desfalque certo. Também seguem fora por lesão Gabriel Xavier, Kayky, Mateo Sanabria e Gilberto.

Outras novidades podem ficar por conta de Éverton Ribeiro, que pode iniciar uma partida pela primeira vez desde que se recuperou da cirurgia na tireoide, e de Caio Alexandre, que deve voltar a ser relacionado e pode ser opção vindo do banco de reservas. 

Leia mais

Imagem - Bahia internacional: mais um atleta tricolor é convocado para Data Fifa

Bahia internacional: mais um atleta tricolor é convocado para Data Fifa

Imagem - Tempero baiano: ESPN grava edição especial de programa ao vivo em Salvador

Tempero baiano: ESPN grava edição especial de programa ao vivo em Salvador

Imagem - 'Buscar o resultado para conquistar o título', destaca lateral do Bahia antes de Ba-Vi decisivo

'Buscar o resultado para conquistar o título', destaca lateral do Bahia antes de Ba-Vi decisivo

Mais recentes

Imagem - Bahia anuncia compra em definitivo de Rodrigo Nestor, que assina até 2030

Bahia anuncia compra em definitivo de Rodrigo Nestor, que assina até 2030
Imagem - Vitória tem sérios problemas no setor defensivo para enfrentar o Botafogo

Vitória tem sérios problemas no setor defensivo para enfrentar o Botafogo
Imagem - Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes