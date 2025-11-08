Acesse sua conta
Bota Pra Correr chega a Salvador para transformar sedentarismo em movimento

Evento acontece no dia 23 de novembro, em Piatã, e incentiva a prática de atividades físicas com percursos de 5 km e 10 km

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:00

Bota Pra Correr
Bota Pra Correr Crédito: Divulgação

Salvador será palco, no dia 23 de novembro, do Bota Pra Correr, evento que busca combater o sedentarismo e incentivar a prática de atividades físicas de forma coletiva e acessível. Com percursos de 5 km e 10 km, a corrida acontece a partir das 6h, no Estacionamento de Piatã, e promete reunir centenas de participantes em uma manhã dedicada à saúde e ao bem-estar.

A iniciativa, apresentada pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte e da Lei de Incentivo ao Esporte, tem como propósito transformar o exercício físico em um hábito e inspirar novos adeptos à corrida de rua.

Um dos diferenciais do evento está no incentivo à participação em dupla. Cada inscrito ganha uma segunda inscrição gratuita, podendo convidar alguém para correr junto. A proposta reforça a ideia de que “quando dois correm, contagiam; e quando milhares correm juntos, formam um movimento”.

As inscrições estão abertas no site saiadosofa.run/salvador, com kits a partir de R$ 89,00 — o valor inclui duas inscrições, duas camisetas, duas sacolas e duas medalhas pós-prova.

Na categoria dupla, o resultado será definido pela soma dos tempos líquidos de ambos os atletas, que não precisam cruzar a linha de chegada ao mesmo tempo.

Mais do que uma corrida, o Bota Pra Correr é um movimento nacional que busca transformar a realidade do sedentarismo no país. A proposta é democratizar o acesso ao esporte e reforçar o poder do exemplo e da coletividade.

A Norte Marketing Esportivo, responsável pela comercialização do evento, é referência em experiências esportivas de grande porte e atua com foco em promover saúde e bem-estar por meio do esporte.

Serviço

  • Evento: Bota Pra Correr – Salvador
  • Data: 23 de novembro de 2025
  • Local: Estacionamento de Piatã (Praça de Piatã)
  • Horário: 6h
  • Percursos: 5 km e 10 km
  • Inscrição: a partir de R$ 89,00 (com duas inscrições incluídas)
  • Site: saiadosofa.run/salvador
  • Patrocínio: Nubank
  • Organização: Instituto Educare
  • Comercialização: Norte Marketing Esportivo

