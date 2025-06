CORREIO INDICA

Saiba quais são os tênis de corrida indicados por especialistas para amadores e profissionais

O CORREIO perguntou opções de tênis de corrida a ortopedistas para te ajudar na hora de comprar o novo calçado

A escolha do tênis de corrida ideal pode ser a diferença entre uma corrida prazerosa e uma lesão. Com tantas opções no mercado, a orientação de especialistas é fundamental. Para te ajudar na hora de comprar o novo calçado, o CORREIO perguntou opções de tênis de corrida aos ortopedistas Marcos Lopes, Thiago Alvim e David Sadigursky. Saiba como escolher o modelo certo para você, seja para treinos diários ou para o dia da prova.>

