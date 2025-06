NUTRI INDICA

Saiba quais são as vitaminas, suplementos e alimentos que influenciam no bom humor

Além dos suplementos, incluir alimentos ricos em vitaminas e minerais pode ajudar a equilibrar o humor e promover o bem-estar psicológico

Um estudo realizado na Inglaterra, o Food and Mood Project (Projeto Comida e Humor), com cerca de 200 pessoas, revelou que mudanças no cardápio podem gerar efeitos positivos significativos na saúde mental. Os resultados mostraram que 30% dos participantes apresentaram melhora na instabilidade emocional, 25% na depressão e 30% em ataques de pânico e ansiedade. >

Carla Fiorillo, nutricionista da Puravida, explica que “nutrientes como as vitaminas do complexo B, vitamina D, ômega-3 e magnésio têm uma influência comprovada na regulação do humor e na redução de sintomas de ansiedade e depressão. Esses elementos contribuem para o funcionamento saudável do sistema nervoso e ajudam a melhorar a resposta do organismo ao estresse”.>