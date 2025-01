ESPORTE COM SEGURANÇA

Confira seis dicas para realizar uma recuperação muscular adequada e evitar novas lesões

Com a recuperação adequada, é possível prevenir lesões futuras, melhorar a resposta muscular e aumentar a capacidade física

Com o aumento expressivo de novos adeptos da corrida nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, muitos ainda desconhecem a importância do “recovery” — o período de recuperação muscular. “Esse processo é crucial para que o corpo se adapte ao esforço físico. Após o exercício, os músculos passam por um processo de microlesões e inflamação que requer tempo para se regenerar. Com a recuperação adequada, prevenimos lesões futuras, melhoramos a resposta muscular e aumentamos a capacidade física”, explica o Dr Gustavo Arliani, Diretor Médico da Newon, referência em medicina esportiva e ortopedia.>

Confira as seis dicas para realizar o recovery e potencializar seus resultados:

1 - Ingerir carboidratos de fácil absorção, como frutas, água de coco, sucos naturais, bebidas esportivas, entre outras opções. Esses produtos permitem a prevenção da inflamação dos músculos, além de restaurar os estoques de glicogênio e garantir o padrão anabólico, auxiliando na reconstrução muscular e reparo do tecido do músculo, que foi ‘lesionado’ durante a corrida.>

2 - Utilizar terapias de recuperação, como imersão em água fria, eletroestimulação muscular, terapia de compressão, entre outras técnicas. Essas práticas auxiliam na diminuição da fadiga, da tensão muscular, no alívio do desgaste físico, na redução do acúmulo de ácidos, no aumento da circulação sanguínea, entre outros processos que ajudam a recuperar o músculo, diminuindo as chances de inflamação muscular e dores localizadas.>