'O Pedro Álvares Cabral do futebol no Brasil', se define Jorge Jesus em entrevista

O ex-treinador do Flamengo falou sobre a influência de sua chegada ao futebol brasileiro em entrevista ao ge.com

O técnico português Jorge Jesus concedeu entrevista ao portal ge.com no dia seguinte à goleada por 9 a 0 sobre o Al Fateh, pela Liga Saudita. O ex-treinador do Flamengo falou sobre sua experiência no Al Hilal, o passado no Flamengo e comentou sobre a influência de sua chegada ao futebol brasileiro. O português se definiu como o "Pedro Álvares Cabral do futebol português no Brasil".>

"A minha passagem obrigou o futebol brasileiro e o próprio treinador a olhar o jogo de outra maneira. Quando chegamos, o futebol era muito de posição, de pouca pressão. Hoje, não, eles já sabem o que é fazer pressão alta. Esse foi um dos componentes do jogo que fizeram mudar o futebol brasileiro, porque a qualidade que o jogador tem continua, o talento continua todo lá, mas no futebol só o talento não ganha jogos hoje em dia. O talento com a qualidade do trabalho é o que ganha títulos e jogos. Hoje, as grandes equipes do Brasil estão a ir por essa mudança, como na Europa. E, sim, sinto que deixamos um legado para que os outros treinadores portugueses, como Abel e Artur Jorge, tivessem a continuidade dessa ideia de jogo. Isso fez com que três treinadores portugueses no espaço de cinco anos ganhassem", disse Jorge Jesus. >