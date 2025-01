VAI ASSINAR?

Campeão da Eurocopa escolhe time brasileiro para se recuperar de lesão

O português Cedric Soares contatou o São Paulo para fazer recondicionamento físico nas dependências do clube

Campeão da Eurocopa, em 2016, o lateral direito português Cedric Soares contatou o São Paulo para fazer recondicionamento físico nas dependências do clube. Apesar da presença do jogador no CT da Barra Funda, não há negociação com o atleta de 33 anos no momento.>