DECISÃO NO FINZINHO

Golaço de Paulinho leva Palmeiras para as quartas e elimina o Botafogo do Mundial de Clubes

Partida aconteceu neste sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

O destaque ficou com o filho de Oxóssi, Paulinho, que, mesmo com dores e incapaz de jogar toda a partida, decidiu o confronto com um golaço no início do tempo extra após empate sem gols nos 90 minutos. >

Apesar do zero a zero no tempo regular, o Palmeiras demonstrou mais controle do jogo. Foi a que mais quis jogar, finalizou mais vezes e esteve sempre mais perto do gol que a formação alvinegra.>