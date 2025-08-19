SITUAÇÃO DELICADA

De volta ao Z-4, Vitória vê chances de rebaixamento chegarem a quase 50%

Entre os quatro últimos colocados pela primeira vez depois de cinco rodadas, Leão tem 48,9% de chances de queda

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:45

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o empate decepcionante contra o Juventude e a goleada do Vasco sobre o Santos na última rodada, o Vitória voltou à zona de rebaixamento do Brasileirão após cinco rodadas fora dela. O Leão da Barra ocupa agora a 17ª posição, com 19 pontos - os mesmos do Vasco, primeiro time fora do Z-4, que leva vantagem no critério de desempate por número de vitórias (5 contra 3).

Essa mudança na tabela fez as chances de rebaixamento do time, que já eram significativas (41,3% na virada do turno, segundo a UFMG), aumentarem para 48,9%. Além disso, agora o Vitória também está entre os quatro clubes com maior probabilidade de descenso.

Um agravante é que todos os seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento possuem jogos pendentes: Santos (15º com 21 pontos) e Fortaleza (19º com 15) têm um jogo a menos, enquanto Vasco e Juventude (18º com 15 pontos) têm dois jogos a menos.

No entanto, esses jogos adiantados incluem confrontos diretos entre os concorrentes, como o duelo entre Juventude e Vasco nesta quarta-feira (20), que pode resultar em perda de pontos para algum dos adversários.

Diante deste cenário crítico, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura após dois dias de folga para iniciar os trabalhos visando o confronto contra o Flamengo, na próxima segunda-feira (25), no Maracanã.