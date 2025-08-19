PEGOU MAL

Funcionário pede desculpas por imitar galinha no Barradão após empate com Juventude

Ele gravou novo vídeo após repercussão de zombaria

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:32

"5 minutos e as galinhas colocam os ovos", escreveu Crédito: Reprodução

Um funcionário que atua na área de segurança do Barradão gravou um vídeo pedindo desculpas por ter zombado do Vitória, que empatou no domingo (17) contra o Juventude. De dentro do estádio, ao final do jogo, o rapaz imitou uma galinha e postou nas redes sociais.

Identificado como Bruno Mineiro, ele fez o vídeo quando o Juventude empatou, no final do jogo, com pênalti convertido por Nenê. "Mais 5 minutos e as galinhas colocam os ovos", escreveu na legenda da publicação.

O vídeo circulou entre a torcida rubro-negra. Uma página republicou as imagens. "Ainda temos que ver funcionários da sardinha gastando com a torcida dentro do Barradão", reclamou, marcando o presidente do clube, Fábio Mota.

Os torcedores nos comentários se revoltaram. "Nenhum funcionário que trabalha no Barradão torce para o Vitória, reparou?", criticou um. "Sou torcedor do Bahia, mas no trabalho temos que ser profissional, depois tem as consequências acha ruim", disse outro comentário. "Colocando emprego em risco para ganhar like".

Com a repercussão, Bruno voltou às redes sociais e gravou um vídeo em que pede desculpas pelo episódio. "O que fiz ali foi muito errado, irresponsável. Não é é da minha índole fazer aquele tipo de situação. Peço perdão a todos vocês, o que eu fiz não foi certo. Peço desculpa a todos os torcedores".

Ele afirma que se arrependeu do que fez. “Sou pai de família, tenho uma filha pequena, tenho uma esposa e peço perdão a todos vocês. Peço desculpas também à CSP, segurança na qual eu trabalho, e que vocês possam ver esse vídeo com muito carinho e possam me perdoar porque o que eu fiz não foi certo”.