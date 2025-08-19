Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionário pede desculpas por imitar galinha no Barradão após empate com Juventude

Ele gravou novo vídeo após repercussão de zombaria

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:32

"5 minutos e as galinhas colocam os ovos", escreveu Crédito: Reprodução

Um funcionário que atua na área de segurança do Barradão gravou um vídeo pedindo desculpas por ter zombado do Vitória, que empatou no domingo (17) contra o Juventude. De dentro do estádio, ao final do jogo, o rapaz imitou uma galinha e postou nas redes sociais.

Identificado como Bruno Mineiro, ele fez o vídeo quando o Juventude empatou, no final do jogo, com pênalti convertido por Nenê. "Mais 5 minutos e as galinhas colocam os ovos", escreveu na legenda da publicação.

O vídeo circulou entre a torcida rubro-negra. Uma página republicou as imagens. "Ainda temos que ver funcionários da sardinha gastando com a torcida dentro do Barradão", reclamou, marcando o presidente do clube, Fábio Mota.

Os torcedores nos comentários se revoltaram. "Nenhum funcionário que trabalha no Barradão torce para o Vitória, reparou?", criticou um. "Sou torcedor do Bahia, mas no trabalho temos que ser profissional, depois tem as consequências acha ruim", disse outro comentário. "Colocando emprego em risco para ganhar like".

@bruno_mineiiro Pronunciamento ao @vitória fc ❤️? @O COLOSSAL? ♬ som original - Mineiro Tk ?‍⬛

Com a repercussão, Bruno voltou às redes sociais e gravou um vídeo em que pede desculpas pelo episódio. "O que fiz ali foi muito errado, irresponsável. Não é é da minha índole fazer aquele tipo de situação. Peço perdão a todos vocês, o que eu fiz não foi certo. Peço desculpa a todos os torcedores".

Ele afirma que se arrependeu do que fez. “Sou pai de família, tenho uma filha pequena, tenho uma esposa e peço perdão a todos vocês. Peço desculpas também à CSP, segurança na qual eu trabalho, e que vocês possam ver esse vídeo com muito carinho e possam me perdoar porque o que eu fiz não foi certo”.

Vitória 2 x 2 Juventude

Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória

Mais recentes

Imagem - Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste
Imagem - Entenda por que Vinicius Júnior não será convocado por Carlo Ancelotti

Entenda por que Vinicius Júnior não será convocado por Carlo Ancelotti
Imagem - Problema na defesa: Vitória tomou nove gols nas últimas cinco partidas do Brasileirão

Problema na defesa: Vitória tomou nove gols nas últimas cinco partidas do Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
01

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira
03

Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Imagem - Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia
04

Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia