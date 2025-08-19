Funcionário pede desculpas por imitar galinha no Barradão após empate com Juventude

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:32
Um funcionário que atua na área de segurança do Barradão gravou um vídeo pedindo desculpas por ter zombado do Vitória, que empatou no domingo (17) contra o Juventude. De dentro do estádio, ao final do jogo, o rapaz imitou uma galinha e postou nas redes sociais.
Identificado como Bruno Mineiro, ele fez o vídeo quando o Juventude empatou, no final do jogo, com pênalti convertido por Nenê. "Mais 5 minutos e as galinhas colocam os ovos", escreveu na legenda da publicação.
O vídeo circulou entre a torcida rubro-negra. Uma página republicou as imagens. "Ainda temos que ver funcionários da sardinha gastando com a torcida dentro do Barradão", reclamou, marcando o presidente do clube, Fábio Mota.
Os torcedores nos comentários se revoltaram. "Nenhum funcionário que trabalha no Barradão torce para o Vitória, reparou?", criticou um. "Sou torcedor do Bahia, mas no trabalho temos que ser profissional, depois tem as consequências acha ruim", disse outro comentário. "Colocando emprego em risco para ganhar like".
Com a repercussão, Bruno voltou às redes sociais e gravou um vídeo em que pede desculpas pelo episódio. "O que fiz ali foi muito errado, irresponsável. Não é é da minha índole fazer aquele tipo de situação. Peço perdão a todos vocês, o que eu fiz não foi certo. Peço desculpa a todos os torcedores".
Ele afirma que se arrependeu do que fez. “Sou pai de família, tenho uma filha pequena, tenho uma esposa e peço perdão a todos vocês. Peço desculpas também à CSP, segurança na qual eu trabalho, e que vocês possam ver esse vídeo com muito carinho e possam me perdoar porque o que eu fiz não foi certo”.
Vitória 2 x 2 Juventude