Vitória chega a abrir 2 a 0, mas cede o empate no fim contra o Juventude em jogo de duas expulsões

Assim como nas últimas duas rodadas como mandante, o Leão cede o empate no fim e frustra a torcida no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 20:46

Vitória x Juventude
Vitória x Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mais uma vez na temporada, o Vitória mostrou que não tem sangue frio para segurar resultados nos minutos finais e acabou frustrando a sua torcida. Jogando com um homem a mais desde os sete minutos, o Leão abriu 2 a 0, mas também sofreu uma expulsão, viu o Juventude reagir e permitir o empate em 2 a 2, na noite deste sábado (16), em um Barradão lotado, pela primeira rodada do returno.

Com a superioridade numérica desde cedo, após a expulsão do zagueiro Cipriano, que impediu uma clara ocasião de gol, o Vitória dominou a partida e construiu a vantagem com dois gols de Renato Kayzer, que chegou a sete no campeonato.

O jogo, no entanto, mudou aos 20 minutos do segundo tempo, quando Neris foi expulso por atingir o rosto de Gabriel Taliari. A partir daí, o Juventude cresceu, diminuiu com Bruno Formiga e chegou ao empate já nos acréscimos, com Nenê convertendo um pênalti.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 19 pontos e segue momentaneamente na 16ª colocação, três à frente do Vasco, primeira equipe do Z-4, que ainda joga nesta rodada. Agora, o Leão terá a semana livre para trabalhar, pensando no próximo compromisso contra o Flamengo, na segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã.

O JOGO 

Embalado pela torcida colossal, o Vitória começou o jogo em ritmo intenso e logo de cara quase abriu o placar com Renato Kayzer. Aos dois minutos, Erick enfiou grande bola para o centroavante, que só não conseguiu dominar livre na pequena área porque o goleiro Jandrei saiu a tempo e fez o corte.

Três minutos depois, foi a vez de Cantalapiedra aparecer em condição clara. Após lançamento preciso de Lucas Braga, o meia sairia cara a cara com o goleiro, mas foi puxado pelo zagueiro Cipriano. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus aplicou apenas o cartão amarelo, mas, chamado pelo VAR, revisou o lance e constatou que o defensor era o último homem, trocando a punição pelo vermelho.

Com a superioridade numérica, o Leão encurralou o Papo no próprio campo e chegou a ter quase 70% de posse de bola. Apesar do domínio, as finalizações não levavam muito perigo: Cantalapiedra tentou de letra, fraco, e Erick arriscou alguns chutes de longe. Quem assustou primeiro após a expulsão, inclusive, foi o Juventude, em chute de fora da área de Mandaca que obrigou Arcanjo a boa defesa.

Aos 31 minutos, depois de muita pressão e reclamações pela cera do adversário, o Vitória enfim abriu o placar. Erick cruzou da direita com precisão, Aitor ajeitou de cabeça e Kayzer, bem posicionado na pequena área, mergulhou para empurrar a bola para as redes, fazendo o Barradão explodir em festa.

Depois do gol, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo, entregou um pouco mais a bola ao Juventude e tentou explorar os contra-ataques contra um adversário com um homem a menos. Ofensivamente, a estratégia não funcionou tão bem: o time produziu pouco no ataque, mas também não sofreu grandes riscos na defesa.

Os comandados de Carille só voltaram a levar perigo ao gol de Jandrei nos acréscimos da primeira etapa, em bela jogada de Osvaldo. Da intermediária, o camisa 11 encontrou um lançamento espetacular para Ryller, que se infiltrou na área, matou no peito, mas, na hora de consagrar a jogada, finalizou fraco em cima do goleiro adversário.

Vitória 2 x 2 Juventude

Vitória x Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória

O segundo tempo não poderia começar melhor para o Vitória: gol logo no primeiro minuto. Após um lançamento vindo do campo de defesa, o zagueiro Abner afastou mal e a bola sobrou limpa para Kayzer. O camisa 79 bateu cruzado, no canto inferior direito de Jandrei, e ampliou o placar no Barradão com apenas 20 segundos de bola rolando.

Mais uma vez, o Leão recuou as linhas e entregou a posse ao Juventude. Desta vez, porém, o time não conseguiu manter o mesmo controle e viu o adversário crescer. Aos 11 minutos, os gaúchos chegaram a balançar as redes: após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para o volante Giraldo, que empurrou para dentro. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento.

Apesar da inferioridade numérica e do gol anulado, o Papo não se entregou, seguiu pressionando e voltou de vez para o jogo aos 20 minutos, quando Neris foi expulso, com o auxílio do VAR, após acertar um chute no rosto de Gabriel Taliari na tentativa de cortar uma bola. O atacante do Juventude, inclusive, chegou a ficar desacordado por alguns instantes e precisou ser substituído.

Com as equipes novamente em igualdade numérica, o Vitória adotou uma postura ainda mais reativa, enquanto o Juventude se lançou de vez ao ataque. A insistência deu resultado aos 35 minutos: após cobrança de escanteio de Nenê, Igor Formiga apareceu livre e, sem precisar saltar, testou no canto para diminuir o placar.

O time gaúcho manteve a pressão e alcançou o empate aos 52 minutos do segundo tempo. Fabri tocou com o braço na bola na entrada da área e, com auxílio do VAR, a penalidade foi assinalada. Na cobrança, o experiente Nenê mostrou frieza, deslocou Arcanjo e jogou um balde de água fria na torcida rubro-negra, que havia comparecido em peso para apoiar a equipe.

FICHA TÉCNICA 

Vitória 2 x 2 Juventude - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Neris, Lucas Halter e Ramon; Ricardo Ryller (Rúben Rodrigues), Pepê e Aitor Cantalapiedra (Felipe Cardoso); Erick (Fabri), Osvaldo (Edu) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Nenê), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron (Daniel Giroto), Batalla (Wilker Ángel) e Gabriel Taliari (Ênio). Técnico: Thiago Carpini

Local: Estádio Barradão, em Salvador;

Gols: Renato Kayzer, aos 31 minutos do 1º tempo e no 1º minuto do 2º (Vitória) / Bruno Formiga aos 35 minutos do 2º tempo (Juventude)

Cartões Amarelos: Lucas Halter ( Vitória) / Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Juventude)

Cartão vermelho: Neris (Vitória) / Cipriano (Juventude)

Público pagante: 27.142

Renda: R$ 668.260,00

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

