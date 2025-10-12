Acesse sua conta
O dia em que um jogador da Seleção mostrou a conta do bar para provar que não bebeu 60 caipirinhas

Boatos sobre consumo excessivo viralizaram, e o jogador precisou aparecer com a nota fiscal

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11:01

Em 2011, Fred, então atacante do Fluminense e convocado para a Seleção Brasileira, protagonizou um episódio curioso que até hoje é lembrado pelos torcedores e jornalistas. Na época, boatos apontavam que o jogador teria consumido nada menos que 60 caipirinhas em uma noite no Rio de Janeiro. A repercussão do caso foi tamanha que Fred se viu obrigado a recorrer a um documento para provar a realidade.

O atleta utilizou o Twitter para rebater os rumores e expor os números reais. "Esse documento é apenas para provar que, quando há jornalistas mal-intencionados, números, declarações e até pessoas são manipuladas", escreveu. A conta apresentada por Fred mostrou que o consumo real havia sido de 28 caipirinhas - menos da metade do que circulava nos rumores.

O episódio começou na terça-feira da semana anterior, quando Fred e o atacante Rafael Moura foram abordados por um grupo de torcedores no bar Astor, em Ipanema. Os jogadores foram ameaçados e acabaram deixando o local, alegando que foram perseguidos pelas ruas da cidade.

A conta apresentada por Fred, que deu um total de R$ 804,87 com a taxa de 10% de serviço, ainda incluía dois pratos de espaguete ao picadinho, 2 camarão alho e alho, casquinha de siri, dois pastéis, um croquete de carne e quatro guaranás.

Mais de uma década depois, em 2024, o ex-Tricolor Tartá, que jogava ao lado do atacante naquela época, relembrou o episódio durante participação no programa MunDu Meneses, da ESPN. O ex-jogador brincou, dizendo que o número de 28 drinks era “baixo”. "Foi algo um tanto perigoso, avisaram que tinha torcedores querendo cercá-los num bar, mas eles conseguiram fugir. Depois o pessoal começou a cobrar muito, porque ele era o grande nome do nosso elenco, artilheiro (...) E ele conseguiu uma nota do bar e levou pra coletiva. Só que eu acho que ninguém sabia que ele tava com a nota do bar no bolso. Quando perguntaram, ele... 'Toma'. A nota tinha 28, mas ele não estava sozinho no bar, jogador sempre anda com mais um... Achei um número baixo", disse, em meio a risadas.

Mesmo com o episódio, Fred seguiu à disposição do Fluminense e da Seleção Brasileira. Naquele ano, ele retornou à equipe nacional após quase quatro anos ausente, sendo convocado por Mano Menezes para amistosos e a Copa América de 2011. 

