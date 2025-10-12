FEMINICÍDIO

Ex-marido mata enfermeira asfixiada na frente do filho de 2 anos

Ele teria cometido crime por não aceitar o fim do casamento

Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 09:05

Ketyni Maria Gomes da Silva Crédito: Reprodução

A enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi assassinada no último sábado (11) em Maceió. O suspeito é seu ex-marido, Jeferson, de 26 anos, que procurou a delegacia horas depois do crime e confessou o crime. Ele foi acompanhado por uma equipe policial até a residência da vítima, onde o corpo dela foi encontrado sem vida sobre uma cama de casal.

No local, a perícia identificou indícios de abuso sexual, indicando que Jefferson teria tentado forçá-la a manter relações antes de asfixiá-la com um travesseiro, de acordo com o Tribuna Hoje. O filho mais novo do casal, de apenas dois anos, estava em casa no momento do crime e foi encontrado nos braços do pai quando ele se entregou às autoridades.

Informações iniciais apontam que Ketyni sofria episódios frequentes de violência doméstica, embora mantivesse a situação em segredo, sem contar a amigos ou familiares. Na noite anterior ao assassinato, Jefferson publicou mensagens nas redes sociais com sinais de premeditação, sugerindo até intenções de tirar a própria vida.

Familiares contaram ao portal DD82 que Ketyni trabalhou normalmente em um plantão na sexta-feira (10) e, na manhã do sábado, fez sua caminhada habitual com os pais, horas antes do crime.

A notícia da morte chocou colegas e amigos. “Ela estava bem, sorridente, cheia de planos”, disse uma amiga próxima, que preferiu não se identificar. Nas redes sociais, o perfil de Ketyni no Instagram recebeu uma onda de mensagens de pesar e pedidos de justiça, destacando sua dedicação à enfermagem. “Uma mulher doce, dedicada e iluminada. Isso não pode ficar impune”, escreveu uma colega. Além do filho de 2 anos, a enfermeira tinha um filho mais velho.