Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia e Vitória estão entre os times mais ‘prejudicados’ pelo VAR na Série A

O Bahia é o 4º e o Vitória o 3º clube com pior saldo de decisões após revisões do árbitro de vídeo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11:00

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Em uso no futebol mundial desde 2018 e adotado no Brasil a partir de 2019, o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) foi criado com o objetivo de auxiliar o árbitro principal em campo, utilizando imagens para revisar lances polêmicos e contribuir para decisões mais justas e precisas. O recurso é aplicado em situações capitais, como gols, pênaltis, expulsões diretas e erros de identificação de jogadores.

No entanto, no futebol brasileiro, o VAR não eliminou as polêmicas, e talvez tenha até aumentado. Isso ocorre porque, pelas regras, o árbitro de vídeo só pode ser acionado em lances de impedimento, cartões vermelhos diretos e possíveis irregularidades em gols. Assim, quando ocorrem outros tipos de erros que o VAR não pode corrigir, os torcedores se revoltam com a limitação da ferramenta.

Leia mais

Imagem - Arena Fonte Nova conclui instalação de novo gramado após críticas; veja fotos

Arena Fonte Nova conclui instalação de novo gramado após críticas; veja fotos

Imagem - Sem seu artilheiro, Rogério Ceni terá que modificar o ataque do Bahia no Ba-Vi

Sem seu artilheiro, Rogério Ceni terá que modificar o ataque do Bahia no Ba-Vi

Imagem - Descubra qual dupla de volantes dá o melhor aproveitamento ao Vitória na Série A

Descubra qual dupla de volantes dá o melhor aproveitamento ao Vitória na Série A

Dois jogos recentes de Bahia e Vitória exemplificam bem essa situação, com lances em que o VAR não pôde interferir, mesmo diante de erros claros da arbitragem. No confronto entre Bahia e Botafogo, pela 26ª rodada, Mateo Sanabria, já advertido com cartão amarelo, caiu na área em uma disputa e acabou sendo punido com o segundo amarelo por suposta simulação — o que resultou em sua expulsão. O lance, no entanto, não era passível de revisão pelo VAR.

Situação semelhante ocorreu na partida entre Vitória e Vasco, na rodada seguinte. O zagueiro Lucas Halter foi expulso após receber dois cartões considerados, no mínimo, questionáveis: o primeiro por reclamar da marcação de um pênalti a favor do adversário e o segundo por um empurrão em uma confusão comum antes da cobrança de bola parada — algo que raramente gera punição.

Há ainda os casos em que uma falta, lateral ou escanteio é marcada de forma equivocada e, logo em seguida, resulta em gol. Mesmo nesses cenários, o VAR não pode intervir para alterar a decisão de campo. O recurso só pode ser utilizado em lances capitais, nos quais o torcedor tem motivo para se irritar se o VAR não for acionado, ou se o árbitro de vídeo apenas revisar o lance e decidir manter a decisão de campo.

Leia mais

Imagem - Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Imagem - Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

Imagem - Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

Deixando de lado os lances em que o VAR não poderia atuar ou que revisou o lance e manteve a decisão de campo, o Gato Mestre analisou apenas as vezes em que o árbitro de vídeo efetivamente entrou em ação, sem julgar se a decisão final foi correta ou não. O levantamento mostra todas as mudanças de decisão com auxílio do VAR e aponta os clubes mais e menos impactados no Brasileirão em termos de saldo entre decisões favoráveis e desfavoráveis.

Segundo o levantamento, Bahia e Vitória estão entre os clubes mais “prejudicados” pelo VAR. Empatado Grêmio e Sport, o Bahia é a quarta equipe com pior saldo. Foram 11 decisões contrárias e 9 favoráveis, gerando um saldo de -2. O caso mais recente foi a anulação do gol de Michel Araújo contra o Flamengo.

Mudanças de decisão com auxílio do VAR em jogos do Bahia

Santos 2x2 Bahia, pela 2ª rodada - Pênalti cometido por mão na bola de Mingo anulado (a favor)    por Letícia Martins I EC Bahia
Bahia 1x1 Mirassol, pela 3ª rodada - Gol de David Duarte anulado (contra) por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x1 Mirassol, pela 3ª rodada - Gol de Iury Castilho anulado (a favor) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Ceará, pela 5ª rodada - Pênalti sofrido por Tiago marcado (a favor) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Botafogo, pela 7ª rodada - Gol de Lucho Rodríguez anulado (contra)   por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Botafogo, pela 7ª rodada - Cartão vermelho para John mudado cancelado (contra)    por Leticia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória, pela 9ª rodada - Vermelho direto para Jean Lucas (contra) por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo 1x0 Bahia, pela 8ª rodada - Cartão vermelho para Gérson (a favor)    por Letícia Martins/EC Bahia
Grêmio 1x0 Bahia, pela 10ª rodada - Cartão vermelho para Caio Alexandre cancelado (a favor) por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia 2x1 São Paulo, pela 11ª rodada - Pênalti cometido por Jean Lucas (contra) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bragantino 0x3 Bahia, pela 12ª rodada - Vermelho direto para Hurtado (a favor) por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Bahia 2x1 Atlético-MG, pela 13ª rodada - Pênalti sofrido por Ademir anulado (contra) por Letícia Martins/EC Bahia
Fortaleza 1x1 Bahia, pela 15ª rodada - Gol de Everton Ribeiro anulado (contra)   por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fortaleza 1x1 Bahia, pela 15ª rodada - Gol de Rodrigo Nestor validado (a favor)    por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x3 Fluminense, pela 19ª rodada - Gol de Everton Ribeiro validado (a favor)   por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x3 Fluminense, pela 19ª rodada - Cartão vermelho para Thiago Santos cancelado (contra)    por Divulgação/EC Bahia
Corinthians 1x2 Bahia, pela 20ª rodada - Gol de Rodrigo Garro anulado (a favor) por Letícia Martins/EC Bahia
Corinthians 1x2 Bahia, pela 20ª rodada - Gol de Gui Negão validado (contra)    por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 3x1 Bahia, pela 16ª rodada - Cartão vermelho direto para Jean Lucas (contra) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Flamengo, pela 27ª rodada - Gol de Michel Araújo anulado (contra)    por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 20
Santos 2x2 Bahia, pela 2ª rodada - Pênalti cometido por mão na bola de Mingo anulado (a favor)    por Letícia Martins I EC Bahia

Enquanto isso, o Vitória tem o terceiro pior saldo. São seis decisões contrárias e apenas três foram a favor. A última delas ocorreu justamente no jogo contra o Vasco, quando o árbitro foi auxiliado na marcação de um pênalti para o time carioca após toque de mão de Raúl Cáceres.

Mudanças de decisão com auxílio do VAR em jogos do Vitória

Vitória 2x1 Vasco, pela 8ª rodada - Vermelho direto para Matheuzinho (contra)    por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x1 Vitória, pela 9ª rodada - Vermelho direto para Jean Lucas (a favor) por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Sport, pela 16ª rodada - Gol de Renzo López confirmado (a favor)  por Victor Ferreira/EC Vitória
São Paulo 2x0 Vitória, pela 19ª rodada - Pênalti anulado por falta na jogada (contra) por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Juventude, pela 20ª rodada - Vermelho direto para Cipriano (a favor) por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Juventude, pela 20ª rodada - Vermelho direto para Neris (contra)   por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Juventude, pela 20ª rodada - Pênalti marcado por mão na bola de Fabri (contra)    por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo 8x0 Vitória, pela 21ª rodada - Pênalti marcado por mão na bola de Ramon (contra)    por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 4x3 Vitória, pela 27ª rodada - Pênalti marcado por mão na bola de Raúl Cáceres (contra)    por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Vitória 2x1 Vasco, pela 8ª rodada - Vermelho direto para Matheuzinho (contra)    por Victor Ferreira/EC Vitória

Ranking das decisões do VAR no Brasileirão (contra e a favor):

  • 1º - Vasco: 1 contra e 10 a favor (saldo +9)
  • 2º - Internacional: 8 contra e 12 a favor (saldo +4)
  • 3º - Mirassol: 7 contra e 8 a favor (saldo +1)
  • 4º - Cruzeiro: 2 contra e 4 a favor (saldo +2)
  • 5º - Atlético-MG: 8 contra e 9 a favor (saldo +1)
  • 5º - Fluminense: 5 contra e 6 a favor (saldo +1)
  • 5º - Palmeiras: 4 contra e 5 a favor (saldo +1)
  • 5º - São Paulo: 4 contra e 5 a favor (saldo +1)
  • 5º - Bragantino: 3 contra e 4 a favor (saldo +1)
  • 5º - Flamengo: 3 contra e 4 a favor (saldo +1)
  • 11º - Juventude: 9 contra e 9 a favor (saldo 0)
  • 11º - Fortaleza: 5 contra e 5 a favor (saldo 0)
  • 13º - Botafogo: 7 contra e 6 a favor (saldo -1)
  • 13º - Santos: 7 contra e 6 a favor (saldo -1)
  • 15º - Grêmio: 10 contra e 8 a favor (saldo -2)
  • 15º - Sport: 6 contra e 4 a favor (saldo -2)
  • 15º - Bahia: 11 contra e 19 a favor (saldo -2)
  • 17º - Vitória: 6 contra e 3 a favor (saldo -3)
  • 19º - Ceará: 6 contra e 1 a favor (saldo -5)
  • 20º - Corinthians: 15 contra e 9 a favor (saldo -6)

Mais recentes

Imagem - Vitória derrota o Bahia em Ba-Vi pelo Campeonato Baiano de basquete

Vitória derrota o Bahia em Ba-Vi pelo Campeonato Baiano de basquete
Imagem - Seleção terá mudança para jogo contra o Japão; veja provável escalação

Seleção terá mudança para jogo contra o Japão; veja provável escalação
Imagem - Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais