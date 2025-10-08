RIOS DE DINHEIRO

Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

CR7 lidera o ranking com patrimônio bilionário, seguido por Messi, Beckham e Neymar

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:37

Cristiano Ronaldo Crédito: Shutterstock

Cristiano Ronaldo atingiu um marco histórico no futebol mundial ao se tornar o primeiro jogador da história a acumular um patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão (aproximadamente R$ 7,5 bilhões). O feito foi alcançado após a renovação de seu contrato com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, consolidando sua posição como uma das personalidades mais lucrativas do esporte global.

Segundo o Bloomberg Billionaires Index, Lionel Messi ocupa o segundo lugar entre os jogadores mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 850 milhões. Em seguida aparece o ex-meia inglês David Beckham, que aos 50 anos soma US$ 500 milhões em patrimônio, resultado de sua bem-sucedida carreira dentro e fora dos gramados.

O brasileiro Neymar é o quarto colocado no ranking e o atleta nacional mais bem posicionado, com US$ 350 milhões. Logo atrás vem Kylian Mbappé, cuja fortuna é estimada entre US$ 250 e US$ 300 milhões. Wayne Rooney e Karim Benzema aparecem na sequência, com patrimônios de US$ 216 milhões e US$ 200 milhões, respectivamente.

Na oitava posição está o sueco Zlatan Ibrahimović, dono de US$ 190 milhões. O também brasileiro Ronaldo Fenômeno figura em nono lugar, com cerca de US$ 160 milhões, sendo o segundo representante do país entre os dez mais ricos. Fechando o Top 10 está o galês Gareth Bale, com um patrimônio de US$ 145 milhões.