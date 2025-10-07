Acesse sua conta
Após anunciar aposentadoria, Popó é indicado ao Hall da Fama do boxe

Tetracampeão mundial e ídolo brasileiro, ex-pugilista baiano volta a concorrer a uma das maiores honrarias do esporte

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:58

Popó é tetracampeão mundial de boze
Popó é tetracampeão mundial de boze Crédito: Gaspar Nobrega

Acelino “Popó” Freitas, tetracampeão mundial e um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro, foi novamente indicado ao Hall da Fama Internacional do Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. A nomeação ocorre um dias após o baiano de 50 anos anunciar oficialmente sua aposentadoria do esporte.

Entre os 42 ex-lutadores elegíveis para a edição de 2026, Popó precisará estar entre os três mais votados para garantir sua entrada definitiva no seleto grupo. A votação é conduzida por jornalistas especializados, ex-boxeadores e personalidades ligadas ao boxe. O baiano já havia sido indicado em 2021 e 2022, mas ainda não havia conquistado a pontuação necessária.

Caso seja eleito, Popó se tornará apenas o segundo brasileiro a alcançar o feito. O primeiro foi Éder Jofre, o lendário “Galo de Ouro”, incluído no Hall da Fama em 1992. Morto em 2022, Jofre é até hoje considerado o maior boxeador da história do país.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Aos prantos, Popó anuncia aposentadoria: 'Não quero mais saber de boxe'

Após nocautear Wanderlei, filho de Popó diz que nunca lutou boxe: 'Só quis defender minha família'

Popó passa por cirurgia na mão e tem sangramento interno após briga generalizada

Popó faz novo desabafo, diz que foi atacado primeiro, mas pede reconciliação: 'Brasil merece'

Wanderlei Silva revela sequelas de agressão e afirma que irá à Justiça

Com um cartel profissional de 41 vitórias — 34 delas por nocaute — e apenas duas derrotas, Popó marcou época ao conquistar títulos mundiais nas categorias superpena e leve, pelas organizações OMB e AMB. Sua combinação de técnica e potência o transformou em ídolo nacional nos anos 2000.

A última luta da sua carreira foi o polêmico embate contra Wanderlei Silva no mês passado. O “Mão de Pedra” venceu no quarto round após o “Cachorro Louco” ser desclassificado depois de desferir três cabeçadas. Mas a luta ficou marcada pela briga generalizada entre as duas equipes após o juiz declarar Popó como vencedor.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

Além de Popó, outros nomes de peso figuram na lista de indicados, como Gennady Golovkin, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Joel Casamayor e Nigel Benn — o que reforça o nível da disputa.

Fundado em 1990, o Hall da Fama de Canastota é considerado o maior reconhecimento da carreira de um pugilista. Os nomes escolhidos para a turma de 2026 serão anunciados nos próximos meses, com cerimônia de consagração prevista para o meio do ano, em Nova York.

