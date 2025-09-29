CONFUSÃO E BRIGA

Popó faz novo desabafo, diz que foi atacado primeiro, mas pede reconciliação: 'Brasil merece'

Baiano, que passará por cirurgia, relata agressão no ringue e afirma estar aberto ao diálogo

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:31

Popó venceu luta, mas briga depois ofuscou esporte Crédito: Reprodução

O ex-pugilista Acelino Popó Freitas voltou a se pronunciar nesta segunda-feira (29) sobre a briga generalizada que marcou o fim da luta contra Wanderlei Silva, no último sábado (27), em São Paulo. Internado em Salvador, onde passará por uma cirurgia, o tetracampeão mundial disse que nunca teria planejado a confusão e fez um apelo por reconciliação.

“Que fique claro: nunca, em hipótese alguma – jamais – eu iria premeditar nada disso; eu tenho décadas irrepreensíveis de esporte”, escreveu. “Estou aberto ao diálogo, ao aperto de mão e a deixarmos tudo para trás, como um episódio a ser lamentado e repudiado, mas também superado.”

“Fui o primeiro a ser atacado”

Popó afirmou que, logo após a desclassificação de Wanderlei, foi surpreendido com agressões dentro do ringue. “Eu fui o primeiro a ser repentina e ferozmente atacado, por Dida, treinador de Wand, experiente no mundo das lutas. Ele estava insano e fora da razão, nada o faria parar; eu estava encurralado nas cordas e sem espaço para me defender e reagir”, relatou. Segundo ele, a intervenção do irmão, Luís Cláudio, evitou que o episódio tivesse consequências ainda mais graves: “Não fosse isso, estaríamos vendo cenas piores agora, apesar de eu estar no hospital com sequelas.”

A confusão começou logo após o árbitro decretar a vitória de Popó por desclassificação. As equipes invadiram o ringue, e Wanderlei Silva acabou caindo desacordado e sangrando depois de levar socos do filho de Popó, Rafael Freitas. O ex-lutador de MMA foi atendido ainda no local, levado ao hospital e diagnosticado com fratura no nariz, além de precisar de pontos abaixo do olho.

Vitória ofuscada

O baiano lamentou que o episódio tenha ofuscado a conquista esportiva. “Foi, de fato, um pós-luta infeliz, que acabou por ofuscar o cinturão que conquistei por enfrentar com coragem e técnica um gigante muito mais pesado em minha frente, uma lenda do MMA.” Ainda assim, reforçou que nada tira o peso da vitória: “Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro.”

Popó concluiu sua mensagem pedindo serenidade e desejando que o episódio seja superado. “O Brasil merece isso! Vamos fazer acontecer!”, escreveu, antes de deixar uma mensagem de confiança para os fãs: “Que Deus cuide de mim neste procedimento médico! Estou convicto de que voltarei ainda mais forte! E lutando com gente de alto nível, que respeita o boxe, assim como eu.”

