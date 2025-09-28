ESPORTE

Popó pede desculpas após luta caótica contra Wanderlei: 'Não vim para fazer confusão'

Lutador também desafiou Vitor Belfort para o próximo confronto



Elaine Sanoli

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:09

Acelino Popó pediu desculpas após a confusão na luta Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após ser declarado campeão contra o seu oponente no quarto round, Acelino “Popó” Freitas pediu desculpas ao público pelo caos que tomou conta da arena durante a luta. Popó enfrentou Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night, em São Paulo, que foi desclassificado por irregularidades.

"Eu não vim aqui denegrir a imagem de ninguém, eu não vim aqui para fazer briga, para fazer confusão. Eu vim aqui para dar um show para vocês, para fazer o melhor possível", disse o lutador.

O confronto começou equilibrado, com o “Cachorro Louco” pressionando Popó nas cordas, mas sofrendo contra-ataques precisos do baiano. Ao longo dos rounds, Wanderlei acumulou advertências, incluindo duas cabeçadas ilegais. A repetição da conduta levou à interrupção definitiva da luta, a 1m34s do quarto assalto.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada 1 de 7

Antes mesmo do anúncio oficial, membros das duas equipes invadiram o ringue e iniciaram uma briga generalizada. Em meio à confusão, Wanderlei foi atingido por um golpe de direita no queixo, caiu desacordado e precisou de auxílio médico para deixar o local, com sangramentos visíveis.

"Eu tomei três cabeçadas que todos viram. Não foi cabeçada involuntária, não, foi proposital. Isso aqui é boxe, gente, não é MMA. Eu quero pedir perdão a vocês. Eu vim aqui fazer o melhor, eu vim aqui dar o melhor para vocês", declarou o tetracampeão mundial de boxe.