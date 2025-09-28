Acesse sua conta
Filho de Popó deu o murro que derrubou Wanderlei Silva em confusão após luta; veja

Wanderlei Silva foi à nocaute após levar um golpe de direita, no queixo, durante confusão generalizada ao fim da luta de Popó

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:13

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada Crédito: Reprodução

O combate entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva terminou em confusão generalizada no Spaten Fight Night, na madrugada desse domingo (28/9). O ex-lutador de MMA foi à nocaute após ser acertado por um golpe de direita, no queixo, durante a briga no ringue. Imagens recuperadas por fãs nas redes sociais e pela transmissão do duelo mostram que o filho do tetracampeão de boxe, Rafael Freitas, foi o responsável por agredir Wand.

Wanderlei Silva ficou desacordado por um tempo após ser atingido pelo golpe de Rafael Freitas, mas deixou o ringue consciente e foi encaminhado ao hospital. O ex-lutador de MMA passou cerca de quatro horas sob cuidados médicos antes de receber alta.

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

