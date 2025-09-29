HOSPITALIZADO

Popó é internado em hospital de Salvador, revela que fará cirurgia e desabafa: ‘Selvageria’

"Nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro", afirmou lutador

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:05

Popó revelou que fará cirurgia Crédito: Reproduçao

Acelino Popó Freitas usou as redes sociais para atualizar sua condição de saúde depois da confusão que marcou o fim da luta contra Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night, realizado no último sábado (27), em São Paulo. O tetracampeão mundial contou que está internado em Salvador, onde passará por uma cirurgia, mas não deu detalhes sobre o procedimento.

“Estou em Salvador. No hospital. Internado. Em observação. Amanhã farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês”, afirmou Popó em vídeo publicado no Instagram. Ele destacou que gostaria de estar comemorando a vitória: “Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro”.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada 1 de 7

O pugilista também se defendeu das acusações de que teria premeditado a briga no ringue após a vitória sobre Wanderlei, que foi desclassificado por aplicar cabeçadas e joelhadas, proibidas no boxe. “Nunca, em hipótese alguma, iríamos - eu e meu time - premeditar confusão após a luta. Eu tenho décadas de boxe, com os princípios da nobre arte entranhados com naturalidade na minha vida… e nunca me envolvi em nada disso, muito menos minha equipe e filhos”, declarou, atribuindo a responsabilidade ao time adversário.

"Que Deus cuide de mim neste procedimento médico! E que logo, logo eu possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento - e não ao contrário", finalizou.

A confusão começou logo após a decisão do árbitro e rapidamente tomou conta do ringue, com integrantes das duas equipes trocando socos e pontapés. Wanderlei acabou sendo atingido no rosto e caiu desacordado e sangrando. O lutador de MMA recebeu atendimento médico no local e foi encaminhado para o hospital, onde teve diagnosticada fratura no nariz e precisou levar pontos abaixo do olho.

As imagens exibidas pelo canal Combate mostram que foi Rafael Freitas, filho de Popó, foi quem acertou os golpes que derrubaram Wanderlei durante a briga. Ele entrou no ringue com o cinturão do pai e desferiu dois socos, um na nuca e outro no rosto do ex-lutador de MMA.