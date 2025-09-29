TÁ NO SANGUE

Após nocautear Wanderlei, filho de Popó diz que nunca lutou boxe: 'Só quis defender minha família'

Rafael Freitas também revelou que está sofrendo ameaças

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:36

Rafael Freita, filho mais velho de Popó, foi o responsável por naucautear Wanderlei durane confusão Crédito: Reprodução

Identificado como o responsável por nocautear Wanderlei Silva durante a briga generalizada no Spaten Fight Night 2, Rafael Freitas, filho mais velho de Acelino “Popó” Freitas, pediu desculpas e disse ter agido em legítima defesa. Em entrevista ao Fantástico, ele relatou ainda que vem sofrendo ameaças após o episódio.



“Quando eu percebi que começou aquela confusão generalizada, iniciando com a equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida, pelo Werdum… Então, quando eu vi todos agredindo meu pai, meus irmãos, eu entrei em legítima defesa”, declarou Rafael.

“No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família. Eu quero pedir desculpas ao Wanderlei e a toda a sua família, por tudo que ele fez pelo esporte dele também. Não foi minha intenção”, concluiu.

Rafael destacou também que nunca teve experiência como lutador: “Nunca lutei, nem profissional, nem amador. Naquela hora, no calor do momento, de você se defender, defender a sua família, infelizmente é gente para todos os lados brigando”.

Além disso, revelou também estar sofrendo ameaças: “Estou aqui recebendo diversas ameaças, tenho diversos prints aqui. O que eu queria dizer é que estou muito triste com tudo que aconteceu, quero pedir desculpas ao Wanderlei, à sua família. Não foi a minha intenção”.

A confusão teve início no quarto round, após o árbitro desclassificar Wanderlei Silva por golpes ilegais, como cabeçadas e até uma joelhada. O clima de provocação entre as equipes evoluiu para uma pancadaria generalizada dentro do ringue.

Imagens mostram Rafael, de terno, vindo da plateia e acertando primeiro um golpe na nuca e depois um soco direto, que deixou Wanderlei inconsciente. O ex-lutador do UFC foi atendido no local e levado a um hospital em São Paulo, onde recebeu pontos no rosto devido às fraturas causadas pela agressão.