Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após nocautear Wanderlei, filho de Popó diz que nunca lutou boxe: 'Só quis defender minha família'

Rafael Freitas também revelou que está sofrendo ameaças

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:36

Rafael Freita, filho mais velho de Popó, foi o responsável por naucautear Wanderlei durane confusão
Rafael Freita, filho mais velho de Popó, foi o responsável por naucautear Wanderlei durane confusão Crédito: Reprodução

Identificado como o responsável por nocautear Wanderlei Silva durante a briga generalizada no Spaten Fight Night 2, Rafael Freitas, filho mais velho de Acelino “Popó” Freitas, pediu desculpas e disse ter agido em legítima defesa. Em entrevista ao Fantástico, ele relatou ainda que vem sofrendo ameaças após o episódio.

“Quando eu percebi que começou aquela confusão generalizada, iniciando com a equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida, pelo Werdum… Então, quando eu vi todos agredindo meu pai, meus irmãos, eu entrei em legítima defesa”, declarou Rafael.

“No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família. Eu quero pedir desculpas ao Wanderlei e a toda a sua família, por tudo que ele fez pelo esporte dele também. Não foi minha intenção”, concluiu.

Rafael Freitas

Rafael Freitas por Reprodução
Rafael Freitas por Reprodução
Rafael Freitas por Reprodução
Rafael Freitas por Reprodução
1 de 4
Rafael Freitas por Reprodução

Rafael destacou também que nunca teve experiência como lutador: “Nunca lutei, nem profissional, nem amador. Naquela hora, no calor do momento, de você se defender, defender a sua família, infelizmente é gente para todos os lados brigando”.

Além disso, revelou também estar sofrendo ameaças: “Estou aqui recebendo diversas ameaças, tenho diversos prints aqui. O que eu queria dizer é que estou muito triste com tudo que aconteceu, quero pedir desculpas ao Wanderlei, à sua família. Não foi a minha intenção”.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

A confusão teve início no quarto round, após o árbitro desclassificar Wanderlei Silva por golpes ilegais, como cabeçadas e até uma joelhada. O clima de provocação entre as equipes evoluiu para uma pancadaria generalizada dentro do ringue.

Imagens mostram Rafael, de terno, vindo da plateia e acertando primeiro um golpe na nuca e depois um soco direto, que deixou Wanderlei inconsciente. O ex-lutador do UFC foi atendido no local e levado a um hospital em São Paulo, onde recebeu pontos no rosto devido às fraturas causadas pela agressão.

Leia mais

Imagem - Popó passa por cirurgia na mão e tem sangramento interno após briga generalizada

Popó passa por cirurgia na mão e tem sangramento interno após briga generalizada

Imagem - 'Dor de cabeça que não passa', desabafa Wanderlei Silva após nocaute em briga

'Dor de cabeça que não passa', desabafa Wanderlei Silva após nocaute em briga

Imagem - Popó pede desculpas após luta caótica contra Wanderlei: 'Não vim para fazer confusão'

Popó pede desculpas após luta caótica contra Wanderlei: 'Não vim para fazer confusão'

A repercussão deve agora se estender à Justiça. O advogado de Wanderlei Silva, Claudio Dalledone, classificou a ação de Rafael como criminosa: “Aquele que agrediu por trás traiçoeiramente um homem de 50 anos, que já tinha lutado, estava com a guarda baixa, vai ser punido criminalmente. Estamos falando de uma tentativa de homicídio”.

Mais recentes

Imagem - Dirigente do Palmeiras sai em defesa de Abel e detona Ceni: 'Questão de ética complicada'

Dirigente do Palmeiras sai em defesa de Abel e detona Ceni: 'Questão de ética complicada'
Imagem - Popó passa por cirurgia na mão e tem sangramento interno após briga generalizada

Popó passa por cirurgia na mão e tem sangramento interno após briga generalizada
Imagem - Vitória afunda na zona e vê risco de rebaixamento disparar após derrota para o Grêmio

Vitória afunda na zona e vê risco de rebaixamento disparar após derrota para o Grêmio

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
01

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
02

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
03

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
04

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030