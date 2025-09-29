Acesse sua conta
'Dor de cabeça que não passa', desabafa Wanderlei Silva após nocaute em briga

Lenda do MMA diz que passará por exames para descobrir se sofreu alguma lesão mais grave

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:27

Wanderlei Silva
Wanderlei Silva Crédito: Reprodução

Wanderlei Silva relatou neste domingo (28) que fará novos exames em Curitiba para verificar possíveis lesões na cabeça. A decisão vem após a briga generalizada que encerrou sua luta contra o tetracampeão de boxe Acelino Freitas, o Popó, na noite de sábado, em São Paulo.

Durante a confusão, Silva levou um soco no rosto e outro na parte de trás da cabeça, desmaiando no ringue. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital São Luiz, na zona sul da capital paulista, onde passou pelos primeiros atendimentos.

Mais tarde, em vídeo publicado em seu Instagram, o "Cachorro Louco" revelou: "Eu fui muito bem amparado pelo evento, me levaram para o hospital ontem, eu fiz os exames. Mas como eu tô com muita dor de cabeça, eu vou realizar novos exames aqui em Curitiba, para poder identificar se eu tive alguma lesão mais grave na cabeça ou não".

O lutador também contou que enfrenta "muita tontura e uma dor de cabeça que não passa" e que pretende consultar um oftalmologista. "Não estou conseguindo abrir o olho. Esse foi o estrago causado ontem", disse.

Antes da confusão, a luta já estava marcada por diversas punições. Popó se impôs no início, encurralando o adversário no primeiro round e derrubando-o no segundo com um cruzado de direita. Wanderlei chegou a equilibrar a disputa no terceiro assalto, mas recebeu uma advertência após quase acertar uma joelhada.

No quarto round, o clima esquentou ainda mais. Wanderlei perdeu um ponto por não atender à ordem de "stop" do árbitro e, pouco depois, mais dois pontos por cabeçadas em Popó. Aos 1min34seg da etapa, acabou desclassificado, o que abriu caminho para a confusão que tomou conta do ringue.

