Popó passa por cirurgia na mão e tem sangramento interno após briga generalizada

Exames afastaram risco maior na cabeça, mas tetracampeão mundial precisou passar por intervenção cirúrgica em lesão inédita na carreira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:04

Popó passou por cirurgia na mão após pancadaria ao fim da luta contra Wanderlei Silva
Popó passou por cirurgia na mão após pancadaria ao fim da luta contra Wanderlei Silva Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa de Acelino "Popó" Freitas divulgou que o tetracampeão mundial de boxe precisou passar por uma cirurgia na mão no início da tarde desta segunda-feira (29). O procedimento, que teve duração aproximada de 2h30, foi necessário devido à confusão generalizada que ocorreu após a luta contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, realizado no último sábado (27), em São Paulo.

Após o evento, Popó retornou a Salvador e foi internado em um hospital da Rede D’OR, onde permaneceu em observação. Segundo informações da equipe do atleta, além da fratura na mão esquerda, ele apresentou também um sangramento interno na cabeça. Apesar disso, os exames realizados não apontaram nenhuma irregularidade mais grave.

"Está tudo bem com os exames de cabeça, não quebrou nada, teve sangramento interno. Porém, quebrou a mão na confusão, algo que nunca aconteceu em 35 anos de profissão", escreveu a equipe do atleta em nota.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

A confusão teve início logo após o árbitro desclassificar Wanderlei Silva por desferir cabeçadas. A decisão acirrou os ânimos e as equipes dos dois atletas começaram a se provocar, desencadeando uma pancadaria generalizada dentro do ringue. Durante o tumulto, Rafael Freitas, filho de Popó, acertou um soco em Wanderlei, que chegou a cair desacordado. A briga só foi contida após a intervenção da equipe de segurança do evento.

