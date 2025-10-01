Acesse sua conta
Wanderlei Silva revela sequelas de agressão e afirma que irá à Justiça

Ex-lutador sofreu fraturas no rosto após ser atingido por Rafael Freitas, filho de Popó, durante briga generalizada no ringue

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:37

Wanderlei mostrando as sequelas após
Wanderlei mostrando as sequelas após Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-lutador Wanderlei Silva usou as redes sociais, nesta quarta-feira (1º), para desabafar sobre a agressão sofrida durante a confusão generalizada no Spaten Fight Night, realizado no último sábado (27), em São Paulo. Com o rosto visivelmente inchado e cheio de hematomas, o ídolo do MMA relatou sequelas graves dos golpes recebidos e anunciou que pretende acionar a Justiça contra o agressor.

Segundo Wand, ele sofreu fraturas nas duas órbitas oculares e quebrou o nariz em quatro pontos após ser atingido por Rafael Freitas, filho do tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, em briga generalizada após a luta. O ex-campeão do Pride contou ainda que precisou levar sete pontos acima do olho por conta de um corte profundo.

“Fui agredido de forma criminosa pelo filho do Popó. Ele entrou no ringue já me atingindo com dois socos na nuca e depois esse golpe que abriu o corte no meu olho. Estou muito triste, muito magoado. Estou magoado por dentro e por fora”, declarou o lutador em vídeo publicado no Instagram.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

Wanderlei também comentou o impacto psicológico do episódio. Ele afirmou que ficou chocado ao assistir às imagens em que aparece caído no chão, sendo retirado por pessoas que, segundo ele, não eram seguranças oficiais do evento.

“Que cena horrível! Agora eu teria vários trabalhos de publicidade e aparições, mas não posso fazer por causa do meu rosto. Não estou conseguindo dormir, estou passando muita dor, muito desconforto. Isso não pode ficar assim. Foi um ato criminoso e precisa ser julgado”, disse.

“Foi sem dúvida nenhuma um ato muito criminoso, e todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça, e eu vou atrás desta justiça”, completou.

Na legenda da publicação, Wand reforçou o sentimento de indignação: “As consequências de um ataque traiçoeiro, a indignação, a dor e a revolta de quem deveria ter sido protegido e hoje suporta traumas físicos e psicológicos de uma ação criminosa.”

