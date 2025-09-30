EM RECUPERAÇÃO

Popó deixa hospital em Salvador após cirurgia e atualiza estado de saúde: 'Orar para que não haja sequelas'

Ex-campeão mundial de boxe se envolveu em confusão com Wanderlei Silva

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:07

Popó falou de seu estado de saúde Crédito: Reprodução

O ex-campeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, de 50 anos, deixou nesta terça-feira (30) u, hospital da Rede D’Or, em Salvador, onde estava internado desde o último domingo. Ele passou por uma cirurgia depois de se envolver em uma confusão no ringue logo após derrotar Wanderlei Silva, 49, durante o Spaten Fight Night, realizado no sábado (27), em São Paulo.

Ainda na unidade de saúde, Popó gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. “Estou recebendo o atendimento do hospital desde domingo, aqui no hospital. Fiz uma cirurgia e tive que ficar sedado, mas tudo correu bem. (...) Eu estou livre, graças a Deus. Tudo correu bem, estamos bem. É isso que importa”, declarou.

Nas redes sociais, ele também agradeceu o apoio e reforçou o pedido por orações. “Atualizando vocês sobre o meu estado de saúde. Está tudo bem, graças a Deus. Fiquem tranquilos. Agora vamos focar pra uma boa recuperação! E orar pra que não haja sequelas em mim e nem no meu oponente”, escreveu.

A briga teve início após a desclassificação de Wanderlei Silva, punido no quarto round por três cabeçadas consecutivas contra o adversário. A decisão do árbitro gerou protestos e as equipes dos dois lutadores invadiram o ringue, provocando um tumulto generalizado. Wanderlei chegou a desmaiar depois de ser atingido por trás e precisou de atendimento imediato ainda no local.

Popó afirmou ter recebido uma cabeçada de André Dida, treinador do rival, e disse que o episódio o fez repensar seu futuro no esporte. Depois do episódio, ele comentou que pode encerrar a carreira de vez.