Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Popó deixa hospital em Salvador após cirurgia e atualiza estado de saúde: 'Orar para que não haja sequelas'

Ex-campeão mundial de boxe se envolveu em confusão com Wanderlei Silva

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:07

Popó falou de seu estado de saúde
Popó falou de seu estado de saúde Crédito: Reprodução

O ex-campeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, de 50 anos, deixou nesta terça-feira (30) u, hospital da Rede D’Or, em Salvador, onde estava internado desde o último domingo. Ele passou por uma cirurgia depois de se envolver em uma confusão no ringue logo após derrotar Wanderlei Silva, 49, durante o Spaten Fight Night, realizado no sábado (27), em São Paulo.

Ainda na unidade de saúde, Popó gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. “Estou recebendo o atendimento do hospital desde domingo, aqui no hospital. Fiz uma cirurgia e tive que ficar sedado, mas tudo correu bem. (...) Eu estou livre, graças a Deus. Tudo correu bem, estamos bem. É isso que importa”, declarou.

Nas redes sociais, ele também agradeceu o apoio e reforçou o pedido por orações. “Atualizando vocês sobre o meu estado de saúde. Está tudo bem, graças a Deus. Fiquem tranquilos. Agora vamos focar pra uma boa recuperação! E orar pra que não haja sequelas em mim e nem no meu oponente”, escreveu.

A briga teve início após a desclassificação de Wanderlei Silva, punido no quarto round por três cabeçadas consecutivas contra o adversário. A decisão do árbitro gerou protestos e as equipes dos dois lutadores invadiram o ringue, provocando um tumulto generalizado. Wanderlei chegou a desmaiar depois de ser atingido por trás e precisou de atendimento imediato ainda no local.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

Popó afirmou ter recebido uma cabeçada de André Dida, treinador do rival, e disse que o episódio o fez repensar seu futuro no esporte. Depois do episódio, ele comentou que pode encerrar a carreira de vez.

As responsabilidades pelo início da briga seguem em disputa. O advogado de Wanderlei afirmou que o agressor “será punido criminalmente”. Já Popó, em pronunciamento nas redes, disse: “Nesse momento, enquanto eu tentava apenas proteger meu filho e apaziguar a situação, fui covardemente atingido, o que me levou a precisar de atendimento médico”.

Leia mais

Imagem - Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó

Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó

Imagem - Popó é internado em hospital de Salvador, revela que fará cirurgia e desabafa: ‘Selvageria’

Popó é internado em hospital de Salvador, revela que fará cirurgia e desabafa: ‘Selvageria’

Imagem - Filho de Popó deu o murro que derrubou Wanderlei Silva em confusão após luta; veja

Filho de Popó deu o murro que derrubou Wanderlei Silva em confusão após luta; veja

Tags:

Popó Boxe Popó Freitas Wanderlei Silva

Mais recentes

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira
Imagem - Esposa do capitão de time alemão expõe que 'hater' em redes sociais é dirigente do clube

Esposa do capitão de time alemão expõe que 'hater' em redes sociais é dirigente do clube
Imagem - Saiba como chega o Vitória para enfrentar o Ceará no Barradão

Saiba como chega o Vitória para enfrentar o Ceará no Barradão

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
03

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência