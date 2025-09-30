Popó deixa hospital em Salvador após cirurgia e atualiza estado de saúde: 'Orar para que não haja sequelas'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:07
O ex-campeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, de 50 anos, deixou nesta terça-feira (30) u, hospital da Rede D’Or, em Salvador, onde estava internado desde o último domingo. Ele passou por uma cirurgia depois de se envolver em uma confusão no ringue logo após derrotar Wanderlei Silva, 49, durante o Spaten Fight Night, realizado no sábado (27), em São Paulo.
Ainda na unidade de saúde, Popó gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. “Estou recebendo o atendimento do hospital desde domingo, aqui no hospital. Fiz uma cirurgia e tive que ficar sedado, mas tudo correu bem. (...) Eu estou livre, graças a Deus. Tudo correu bem, estamos bem. É isso que importa”, declarou.
Nas redes sociais, ele também agradeceu o apoio e reforçou o pedido por orações. “Atualizando vocês sobre o meu estado de saúde. Está tudo bem, graças a Deus. Fiquem tranquilos. Agora vamos focar pra uma boa recuperação! E orar pra que não haja sequelas em mim e nem no meu oponente”, escreveu.
A briga teve início após a desclassificação de Wanderlei Silva, punido no quarto round por três cabeçadas consecutivas contra o adversário. A decisão do árbitro gerou protestos e as equipes dos dois lutadores invadiram o ringue, provocando um tumulto generalizado. Wanderlei chegou a desmaiar depois de ser atingido por trás e precisou de atendimento imediato ainda no local.
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada
Popó afirmou ter recebido uma cabeçada de André Dida, treinador do rival, e disse que o episódio o fez repensar seu futuro no esporte. Depois do episódio, ele comentou que pode encerrar a carreira de vez.
As responsabilidades pelo início da briga seguem em disputa. O advogado de Wanderlei afirmou que o agressor “será punido criminalmente”. Já Popó, em pronunciamento nas redes, disse: “Nesse momento, enquanto eu tentava apenas proteger meu filho e apaziguar a situação, fui covardemente atingido, o que me levou a precisar de atendimento médico”.