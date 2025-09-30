Acesse sua conta
Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó

Lenda do MMA lamentou estado de saúde: "Estou magoado por dentro e por fora"

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:48

Lutador gravou vídeo com desabafo nas redes
Lutador gravou vídeo com desabafo nas redes Crédito: Reprodução / Redes sociais

O kutador de MMA brasileiro, Wanderlei Silva, disse que perdeu a memória após a briga generalizada depois da luta entre ele e Popó, no Spaten Fight Night, em São Paulo, na noite do último sábado (27). Em um vídeo publicado na madrugada desta terça-feira (30), o atleta apareceu com o olho inchado e contou que está recuperando a memória, mas ainda sente muita dor de cabeça. 

"Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido", afirmou.

Ele, que já conquistou dois cinturões oficiais em sua carreira no MMA, desabafou sobre o estado de saúde. "É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora. Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA estar passando por tudo isso realmente não é fácil", lamentou. 

Wand ficou desacordado por algum tempo ainda no ringue, após levar um golpe do filho de Popó, durante a briga generalizada. O lutador deixou a arena consciente e foi atendido no Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo. Ele recebeu alta na madrugada de domingo (28).

A assessoria de imprensa de Acelino "Popó" Freitas também divulgou que o tetracampeão mundial de boxe precisou passar por uma cirurgia na mão no início da tarde de segunda-feira (29), devido à confusão generalizada que ocorreu após a luta contra Wanderlei Silva.

Após o evento, Popó retornou a Salvador e foi internado em um hospital da Rede D’OR, onde permaneceu em observação. Segundo informações da equipe do atleta, além da fratura na mão esquerda, ele apresentou também um sangramento interno na cabeça. Apesar disso, os exames realizados não apontaram nenhuma irregularidade mais grave.

