CBF libera setor visitante e Barradão terá torcida 100% rubro-negra em Vitória x Mirassol

Clube chegou a um acordo com o clube paulista e poderá ocupar todo o estádio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:42

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Barradão será totalmente rubro-negro no confronto entre Vitória e Mirassol, neste sábado (29), às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (27), o clube informou que não haverá torcida visitante no duelo, já que todos os setores do estádio foram disponibilizados exclusivamente para a torcida do Leão.

Segundo o Vitória, um acordo foi firmado com o Mirassol para que a área originalmente destinada aos visitantes, cerca de 10% da capacidade, aproximadamente 3.079 lugares, fosse liberada ao público rubro-negro. A solicitação enviada à CBF foi aprovada, e a nova carga de ingressos já está à venda. O clube também manteve ativa a promoção “Cupom SMV” para a partida.

Como não poderia ser diferente, a expectativa é de casa cheia. Até o momento mais de 25 mil ingressos haviam sido vendidos. Com 21.224 de média de público, a maior bilheteria do Vitória na Série A ocorreu na estreia em casa, contra o Flamengo, quando 29.493 torcedores foram ao Barradão.

Na 16ª colocação da Série A, com 39 pontos, apenas um à frente do Santos, primeiro time dentro do Z-4, o Leão precisa aproveitar todo o apoio da torcida colossal e fazer a sua parte para vencer e se aproximar da permanência na Série A.

