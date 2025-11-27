Acesse sua conta
Veja as contas do Vitória para garantir a permanência na Série A

Leão da Barra tem 56,3% de chances de permanência, de acordo com a UFMG

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:18

Leão está na 16ª colocação, com 39 pontos
Leão está na 16ª colocação, com 39 pontos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo uma sequência de quatro partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro, o Vitória enfim respira na luta contra o rebaixamento e se encontra em um cenário bem mais favorável do que há poucas rodadas. Atualmente em 16º lugar, com 39 pontos, o Leão viu suas chances de queda caírem para 43,7%, segundo projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na rodada anterior, esse número era de 61,5%.

Apesar da melhora considerável, o Rubro-Negro ainda não pode se permitir qualquer deslize nas três rodadas finais. O principal motivo é a perseguição direta do Santos, que ocupa a 17ª posição com 38 pontos e tem uma tabela bastante acessível pela frente.

O Peixe enfrentará o lanterna Sport, o Juventude — possivelmente já rebaixado — e um Cruzeiro que deve atuar com time reserva pensando na disputa da Copa do Brasil. Diante da possibilidade real de o Santos somar nove pontos, o Vitória talvez precise mirar outros adversários para escapar do Z-4.

Nesse cenário, o foco pode se voltar para o Internacional, 15º colocado com 41 pontos e dono de uma reta final bem mais complicada. O Colorado encara Vasco e São Paulo fora de casa e fecha o campeonato contra o Bragantino.

Vasco e Ceará, ambos com 42 pontos, em 13º e 14º lugares, respectivamente, também entram no radar, ainda que superá-los seja uma missão mais difícil. O time carioca recebe o Inter, também joga em casa contra o Mirassol e depois visita o Atlético-MG. Já o Ceará terá pela frente nada menos que os três primeiros colocados: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

Mas com tudo embolado lá na parte debaixo da tabela, outro fator que também preocupa é o aumento da chamada “nota de corte”. A projeção inicial indicava que 43 pontos garantiriam mais de 90% de permanência. Agora, o cálculo da UFMG aponta 47 pontos como pontuação totalmente segura. Ainda assim, 44 pontos já oferecem cerca de 92% de probabilidade de escapar.

Para alcançar esse patamar, o Vitória tem dois caminhos possíveis nas três rodadas restantes. O primeiro exige uma vitória e um empate, chegando aos 44 pontos. O segundo, mais confortável, envolve conquistar duas vitórias, o que levaria o time aos 45 pontos, marca que nunca rebaixou nenhuma equipe desde o início do formato de pontos corridos com 20 clubes.

De qualquer forma, a margem de erro, portanto, é mínima. O Vitória sabe que precisa encarar cada jogo como uma final, começando pelo confronto deste sábado (29), às 16h, no Barradão, contra o Mirassol, pela 36ª rodada.

