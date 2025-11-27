Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções  para os torcedores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:01
A Black Friday movimenta o varejo nesta semana, e Bahia e Vitória entraram no clima com ações exclusivas para seus programas de sócios e torcedores. As promoções incluem cortes significativos em planos, vantagens extras para novos associados, bônus nas lojas oficiais e condições especiais em marcas parceiras. As ofertas variam conforme o clube e têm validade limitada.
O Bahia reuniu uma série de descontos no projeto Parceiros de Aço, direcionado especialmente aos sócios do clube. Entre as ofertas, estão:
Torcida do Bahia
Além disso, nesta sexta (28), o Tricolor oferece condições especiais para novos e atuais associados:
O Vitória também aderiu à Black Friday com uma campanha que oferece 20% de desconto nas renovações anuais e em planos vencidos do programa de sócios. Entre os valores já com desconto aplicado, estão:
Torcida do Vitória
As ofertas são válidas até 30 de novembro, e o clube ainda prepara uma ação adicional: uma live especial nesta quarta (27), às 18h45, com produtos a preços reduzidos por tempo e estoque limitados.