Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções  para os torcedores

Clubes oferecem vantagens exclusivas em produtos, planos de sócios e ações por tempo limitado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:01

Bahia e Vitória lamçam promoções especiais de Black Friday
Bahia e Vitória lamçam promoções especiais de Black Friday Crédito: Reprodução/Instagram

A Black Friday movimenta o varejo nesta semana, e Bahia e Vitória entraram no clima com ações exclusivas para seus programas de sócios e torcedores. As promoções incluem cortes significativos em planos, vantagens extras para novos associados, bônus nas lojas oficiais e condições especiais em marcas parceiras. As ofertas variam conforme o clube e têm validade limitada.

Promoções do Bahia

O Bahia reuniu uma série de descontos no projeto Parceiros de Aço, direcionado especialmente aos sócios do clube. Entre as ofertas, estão:

  • Netshoes: até 70% off em produtos selecionados + 20% de desconto em todo o site.
  • Mizuno: até 60% off em itens selecionados + até 25% de desconto e frete grátis.
  • Integralmedica: até 40% off em produtos da marca + 20% de desconto em todo o site.
  • Sam’s Club: 50% off na anuidade + até R$ 100 de desconto na primeira compra.

Torcida do Bahia

Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação
Torcida faz a festa antes de embarque do Bahia por Marina Silva/CORREIO
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida do Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Torcida do Bahia já pode comprar ingresso por Felipe Oliveira/EC Bahia
Torcida do Bahia na Fonte Nova por San Júnior/Divulgação
1 de 9
Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação

Além disso, nesta sexta (28), o Tricolor oferece condições especiais para novos e atuais associados:

  • Novos sócios: primeira mensalidade grátis (pagamento obrigatoriamente via cartão de crédito).
  • Sócios ativos: 15% de desconto na antecipação da próxima mensalidade e 20% de desconto na Loja do Bahia (não cumulativo com outras promoções).

Promoções do Vitória

O Vitória também aderiu à Black Friday com uma campanha que oferece 20% de desconto nas renovações anuais e em planos vencidos do programa de sócios. Entre os valores já com desconto aplicado, estão:

  • Sou Leão da Barra: de R$ 2.016 por R$ 1.612,80
  • Sou Leoa da Barra: de R$ 1.416 por R$ 1.132,80
  • Sou Leão da Barra Jovem: de R$ 1.008 por R$ 806,40
  • Sou Colossal: de R$ 1.008 por R$ 806,40
  • Sou Um Nome na História: de R$ 756 por R$ 604,80
  • Sou Colossal Feminino: de R$ 708 por R$ 566,40
  • Sou Sem Fronteiras: de R$ 630 por R$ 504,00
  • Sou Colossal Jovem: de R$ 504 por R$ 403,20
  • Sou Vermelho e Preto: de R$ 504 por R$ 403,20
  • Sou Tradição: de R$ 408 por R$ 384,00
  • Sou Leãozinho: de R$ 180 por R$ 144,00

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

As ofertas são válidas até 30 de novembro, e o clube ainda prepara uma ação adicional: uma live especial nesta quarta (27), às 18h45, com produtos a preços reduzidos por tempo e estoque limitados.

