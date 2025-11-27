OFERTAS RELÂMPAGO

Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções para os torcedores

Clubes oferecem vantagens exclusivas em produtos, planos de sócios e ações por tempo limitado

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:01

Bahia e Vitória lamçam promoções especiais de Black Friday Crédito: Reprodução/Instagram

A Black Friday movimenta o varejo nesta semana, e Bahia e Vitória entraram no clima com ações exclusivas para seus programas de sócios e torcedores. As promoções incluem cortes significativos em planos, vantagens extras para novos associados, bônus nas lojas oficiais e condições especiais em marcas parceiras. As ofertas variam conforme o clube e têm validade limitada.

Promoções do Bahia

O Bahia reuniu uma série de descontos no projeto Parceiros de Aço, direcionado especialmente aos sócios do clube. Entre as ofertas, estão:

Netshoes: até 70% off em produtos selecionados + 20% de desconto em todo o site.

Mizuno: até 60% off em itens selecionados + até 25% de desconto e frete grátis.

Integralmedica: até 40% off em produtos da marca + 20% de desconto em todo o site.

Sam’s Club: 50% off na anuidade + até R$ 100 de desconto na primeira compra.

Além disso, nesta sexta (28), o Tricolor oferece condições especiais para novos e atuais associados:

Novos sócios: primeira mensalidade grátis (pagamento obrigatoriamente via cartão de crédito).

Sócios ativos: 15% de desconto na antecipação da próxima mensalidade e 20% de desconto na Loja do Bahia (não cumulativo com outras promoções).

Promoções do Vitória

O Vitória também aderiu à Black Friday com uma campanha que oferece 20% de desconto nas renovações anuais e em planos vencidos do programa de sócios. Entre os valores já com desconto aplicado, estão:

Sou Leão da Barra: de R$ 2.016 por R$ 1.612,80

Sou Leoa da Barra: de R$ 1.416 por R$ 1.132,80

Sou Leão da Barra Jovem: de R$ 1.008 por R$ 806,40

Sou Colossal: de R$ 1.008 por R$ 806,40

Sou Um Nome na História: de R$ 756 por R$ 604,80

Sou Colossal Feminino: de R$ 708 por R$ 566,40

Sou Sem Fronteiras: de R$ 630 por R$ 504,00

Sou Colossal Jovem: de R$ 504 por R$ 403,20

Sou Vermelho e Preto: de R$ 504 por R$ 403,20

Sou Tradição: de R$ 408 por R$ 384,00

Sou Leãozinho: de R$ 180 por R$ 144,00

