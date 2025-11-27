CAPITÃO TRICOLOR

Ídolo do Bahia, Éverton Ribeiro receberá Título de Cidadão Soteropolitano

Camisa 10 do Esquadrão será homenageado pela Câmara de Salvador por sua identificação com a cidade e trajetória vencedora

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:16

Everton Ribeiro vai receber o título de cidadão soteropolitano na próxima terça-feira (2) Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O meia Éverton Ribeiro, capitão do Bahia, será homenageado com o Título de Cidadão Soteropolitano em sessão solene marcada para a próxima terça-feira (2), às 18h, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador. A homenagem foi proposta pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil).

A concessão do título reconhece o vínculo que o jogador criou com a capital baiana desde sua chegada ao clube, em janeiro de 2024, bem como sua trajetória vitoriosa no futebol brasileiro e internacional. Na justificativa apresentada ao Legislativo municipal, Tinoco ressaltou a identificação do atleta com a cidade.

“Éverton construiu, em pouco tempo, uma relação de pertencimento com Salvador que vai além do futebol. Ele representa compromisso, respeito e entrega, valores que definem o povo soteropolitano. Este título reconhece não apenas o atleta, mas o cidadão que ele se tornou para a nossa cidade”, afirmou o vereador.

Carreira e identificação com Salvador

Natural de Arujá (SP), Éverton Ribeiro, 36 anos, acumula conquistas de peso, incluindo quatro Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Copa do Brasil, obtidos principalmente nas passagens por Cruzeiro e Flamengo. O meia também integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022.