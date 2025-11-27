Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ídolo do Bahia, Éverton Ribeiro receberá Título de Cidadão Soteropolitano

Camisa 10 do Esquadrão será homenageado pela Câmara de Salvador por sua identificação com a cidade e trajetória vencedora

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:16

Everton Ribeiro comemora após converter pênalti em Bahia x Ceará
Everton Ribeiro vai receber o título de cidadão soteropolitano na próxima terça-feira (2) Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O meia Éverton Ribeiro, capitão do Bahia, será homenageado com o Título de Cidadão Soteropolitano em sessão solene marcada para a próxima terça-feira (2), às 18h, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador. A homenagem foi proposta pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil).

Everton Ribeiro pelo Bahia

Everton Ribeiro é apresentado oficialmente pelo Bahia na Fonte Nova por Antônio Muniz / ECB
Everton Ribeiro é o maestro do meio-campo tricolor por Letícia Martins/ EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro enalteceu a força do elenco do Bahia por Reprodução/Prime Vídeo
Everton Ribeiro, em Bahia x Nacional por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro comemora após converter pênalti em Bahia x Ceará por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro decidiu para o Bahia contra o Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Everton Ribeiro em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro contra o Corinthians por Reprodução I Instagram @evertonri
Everton Ribeiro comemorando o Baianão por Arisson Marinho I CORREIO*
Everton Ribeiro chegando ao aeroporto de Salvador por Marina Silva I CORREIO*
Everton Ribeiro celebra classificação do Bahia à Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Everton Ribeiro durante o empate do Bahia com o Athletico-PR, na Fonte Nova por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro treino Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Flamengo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro Bahia por Arisson Ribeiro/CORREIO
Everton Ribeiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro Bahia x Flamengo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Everton Ribeiro criou boas chances para o tricolor por Paula Fróes/ CORREIO
Éverton Ribeiro continuou em campo depois de dividida e abriu o placar para o Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro por Letícia Martins / E.C Bahia
Everton Ribeiro é um dos pilares do Esquadrão na temporada por Tiago Caldas /EC Bahia
Everton Ribeiro por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro é um dos principais destaques do Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro em lance do jogo do Bahia contra o Caxias por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro comemora gol que abriu o triunfo do Bahia sobre o Barcelona por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro gol por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro foi apresentado pelo Bahia no domingo (7) por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro revela conversas com Rogério Ceni antes de assinatura do contrato com o Bahia por Tiago Caldas / EC Bahia
1 de 33
Everton Ribeiro é apresentado oficialmente pelo Bahia na Fonte Nova por Antônio Muniz / ECB

A concessão do título reconhece o vínculo que o jogador criou com a capital baiana desde sua chegada ao clube, em janeiro de 2024, bem como sua trajetória vitoriosa no futebol brasileiro e internacional. Na justificativa apresentada ao Legislativo municipal, Tinoco ressaltou a identificação do atleta com a cidade.

“Éverton construiu, em pouco tempo, uma relação de pertencimento com Salvador que vai além do futebol. Ele representa compromisso, respeito e entrega, valores que definem o povo soteropolitano. Este título reconhece não apenas o atleta, mas o cidadão que ele se tornou para a nossa cidade”, afirmou o vereador.

Veja fotos da família de Everton Ribeiro

Everton Ribeiro com a esposa Marília Nery e os filhos por Reprodução
Marília Nery e Everton Ribeiro por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Marília Nery e os filhos por Reprodução
Everton Ribeiro com a esposa Marília Nery e o filho por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reproduçaõ
1 de 20
Everton Ribeiro com a esposa Marília Nery e os filhos por Reprodução

Carreira e identificação com Salvador

Natural de Arujá (SP), Éverton Ribeiro, 36 anos, acumula conquistas de peso, incluindo quatro Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Copa do Brasil, obtidos principalmente nas passagens por Cruzeiro e Flamengo. O meia também integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022.

No Bahia, tornou-se rapidamente uma das principais referências técnicas e de liderança do elenco comandado por Rogério Ceni. Com 118 partidas, o capitão soma nove gols, 15 assistências e participou das conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2025, além de contribuir para a histórica classificação do clube à Libertadores na temporada anterior.

LEIA MAIS 

Everton Ribeiro vai renovar com o Bahia? Meia revela que está 'acertando os detalhes'

Everton Ribeiro volta a treinar após cirurgia para tratar câncer

Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

Câncer de tireoide: entenda a doença e o processo de recuperação de Everton Ribeiro

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Mais recentes

Imagem - Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções  para os torcedores

Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções  para os torcedores
Imagem - Com desfalques na zaga, Bahia encerra preparação para enfrentar o Juventude em Caxias

Com desfalques na zaga, Bahia encerra preparação para enfrentar o Juventude em Caxias

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas
01

Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas

Imagem - Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer
02

Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
03

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros