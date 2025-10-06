Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:10
O jogador Everton Ribeiro, 36, anunciou, nesta segunda-feira (6), que está com câncer de tireoide. Em publicação nas redes sociais, o capitão do Esporte Clube Bahia contou que foi diagnosticado há cerca de um mês e passou por cirurgia nesta segunda.
"Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença", escreveu. A publicação foi compartilhada no perfil do clube. "Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", completou.
Everton Ribeiro pelo Bahia
O Bahia comentou a publicação. "Estamos juntos, meu Capitão!", escreveu. A esposa do jogador, Marília Nery, também se manifestou nas redes sociais. Ela compartilhou a postagem de Everton e comentou sobre os dias do casal após o diagnóstico. "Um mês intenso, de muitos sentimentos, onde a fé e a parceria nos sustentaram. Deus é bom o tempo todo", publicou.