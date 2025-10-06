TRATAMENTO

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Capitão do time fez publicação nesta segunda-feira (6)

Everton Ribeiro é o maestro do meio-campo tricolor Crédito: Rafael Rodrigues/ EC BAHIA

O jogador Everton Ribeiro, 36, anunciou, nesta segunda-feira (6), que está com câncer de tireoide. Em publicação nas redes sociais, o capitão do Esporte Clube Bahia contou que foi diagnosticado há cerca de um mês e passou por cirurgia nesta segunda.

"Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença", escreveu. A publicação foi compartilhada no perfil do clube. "Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", completou.

