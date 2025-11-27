Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:00
Juventude e Bahia duelam nesta sexta-feira (28/11), às 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
O time gaúcho vem de derrota por 2x1 para o São Paulo, resultado que praticamente selou o rebaixamento do clube. O Juventude ocupa a 19ª posição com 33 pontos. Para o duelo, Thiago Carpini não terá Igor Formiga, suspenso após cartão vermelho, e Wilker Ángel, ainda no departamento médico. Lucas Fernandes é dúvida por lesão na coxa. Há expectativa pelos retornos de Gilberto, Rafael Bilú e Daniel Peixoto.
Veja como foi o último treino do Bahia antes do duelo contra o Juventude
O Bahia voltou a vencer — 1x0 sobre o Vasco — e segue firme na luta por vaga direta na Libertadores 2026. O time de Rogério Ceni soma 56 pontos e ocupa o 6º lugar. O Esquadrão tem três baixas certas: Ramos Mingo (expulso contra o Vasco), além dos lesionados David Duarte, Mateo Sanabria e Michel Araújo.
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.