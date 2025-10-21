BOA NOTÍCIA

Everton Ribeiro volta a treinar após cirurgia para tratar câncer

Retorno aos gramados acontece duas semanas após cirurgia

Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:04

Éverton Ribeiro continuou em campo depois de dividida e abriu o placar para o Bahia Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Everton Ribeiro, capitão do Bahia, voltou aos treinos pelo clube nesta terça-feira (21). A informação foi publicada pelo Bahia em uma postagem nas redes sociais. O jogador foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por cirurgias no dia 6 de outubro, um dia após a partida contra o Flamengo, que o Bahia venceu por 1x0.

"De volta e na ativa! @evertonri reiniciou trabalhos no CT [Centro de Treinamento] após liberação médica. Vamo, capita!", escreveu o clube na publicação. Everton Ribeiro passou por cirurgia e se recuperou no Rio de Janeiro, ao lado da família. A expectativa era que ele ficasse afastado dos treinos por pelo menos duas semanas, até nova avaliação médica.

Como parte do tratamento, o jogador passou a tomar hormônio da tireoide em comprimidos permanentemente. “Agora tenho uma nova tireoide, que é em comprimido. Vai ser para sempre", disse em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

A descoberta do câncer aconteceu durante exames de rotina realizados quando o elenco se reapresentou após as férias. Sem apresentar sintomas, o atleta só soube da doença graças ao acompanhamento médico do clube. Ultrassonografia e punção confirmaram o diagnóstico.