Everton Ribeiro volta a treinar após cirurgia para tratar câncer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:04
Everton Ribeiro, capitão do Bahia, voltou aos treinos pelo clube nesta terça-feira (21). A informação foi publicada pelo Bahia em uma postagem nas redes sociais. O jogador foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por cirurgias no dia 6 de outubro, um dia após a partida contra o Flamengo, que o Bahia venceu por 1x0.
"De volta e na ativa! @evertonri reiniciou trabalhos no CT [Centro de Treinamento] após liberação médica. Vamo, capita!", escreveu o clube na publicação. Everton Ribeiro passou por cirurgia e se recuperou no Rio de Janeiro, ao lado da família. A expectativa era que ele ficasse afastado dos treinos por pelo menos duas semanas, até nova avaliação médica.
Como parte do tratamento, o jogador passou a tomar hormônio da tireoide em comprimidos permanentemente. “Agora tenho uma nova tireoide, que é em comprimido. Vai ser para sempre", disse em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.
Everton Ribeiro pelo Bahia
A descoberta do câncer aconteceu durante exames de rotina realizados quando o elenco se reapresentou após as férias. Sem apresentar sintomas, o atleta só soube da doença graças ao acompanhamento médico do clube. Ultrassonografia e punção confirmaram o diagnóstico.
Mesmo abalado, Everton decidiu viajar com a equipe para a final da Copa do Nordeste, mesmo após receber o resultado. “Eu não queria ir, queria chorar onde tinha que chorar. Mas fui. E minha esposa foi cuidando de tudo”, contou, em referência à companheira Marilia, com quem está há quase duas décadas.