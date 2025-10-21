NA BRONCA

Neymar se revolta com arbitragem após derrota para o Vitória: ‘Tem que profissionalizar’

A penalidade originou o gol do triunfo baiano por 1 a 0

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:24

Neymar Crédito: Reprodução

Presente na Vila Belmiro, Neymar criticou a marcação do pênalti para o Vitória em lance com o goleiro Gabriel Brazão, validado após revisão do VAR. Lesionado e assistindo ao jogo em um camarote, o atacante registrou a queixa nas redes sociais minutos depois da decisão.

“Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem!”, escreveu o camisa 10, em referência direta ao trabalho do quarteto de campo e do árbitro de vídeo. A penalidade originou o gol do triunfo baiano por 1 a 0 na 29ª rodada do Brasileirão, resultado que aumentou a pressão sobre o Santos na luta contra o rebaixamento.

Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra ontem ! — Neymar Jr (@neymarjr) October 21, 2025

O lance contestado ocorreu quando Brazão saiu para dividir com Renzo López e o árbitro, após checagem no monitor, confirmou a infração. A decisão gerou protestos nas arquibancadas e alimentou o debate sobre a qualidade e a formação dos juízes no país, ponto enfatizado pelo jogador ao defender a profissionalização da categoria.

Com o revés na Vila, Santos e Vitória ficaram igualados em pontos, mantendo a disputa direta para escapar do Z-4. A fala de Neymar reaquece discussões recentes sobre padronização de critérios e transparência nas intervenções do VAR, tema recorrente entre clubes e torcedores ao longo do campeonato.