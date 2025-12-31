HOSPITALIZADO

Jogador pentacampeão mundial sofre complicações em cirurgia no coração

Procedimento inicialmente previsto para 40 minutos se estendeu por quase três horas

Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:37

Roberto Carlos teve complicação em cirurgia Crédito: Reprodução

O ex-lateral Roberto Carlos foi internado e submetido a uma cirurgia no coração após a identificação de um problema cardíaco. O procedimento, que inicialmente deveria durar cerca de 40 minutos, acabou se estendendo por quase três horas devido a intercorrências durante a operação. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (31) pelo jornal espanhol AS.

Por meio de representantes, o ex-jogador tranquilizou fãs e amigos ao enviar uma breve mensagem à publicação espanhola. “Estou bem agora”, afirmou Roberto Carlos após a cirurgia. Aos 52 anos, ele segue internado em observação, mas fora de perigo, com previsão de permanecer sob cuidados médicos por pelo menos dois dias.

De acordo com o AS, Roberto Carlos procurou atendimento médico após exames realizados na perna apontarem a presença de um pequeno coágulo sanguíneo. Na sequência, uma ressonância magnética de corpo inteiro indicou que o coração não estava funcionando de forma adequada, o que levou à decisão de internação imediata para a realização de um cateterismo.

Apesar do tempo maior que o esperado em centro cirúrgico, a intervenção foi considerada bem-sucedida pela equipe médica. O ex-lateral, que fez história no futebol mundial, permanece estável e segue em recuperação.

Este foi o segundo episódio de saúde enfrentado por Roberto Carlos em 2025. Em abril, ele precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos ligados à Nepal Super League. Na ocasião, a organização informou que o brasileiro havia sido acometido por uma “doença súbita”. A visita acabou sendo remarcada, e o ex-jogador conseguiu acompanhar normalmente as finais do torneio dias depois.