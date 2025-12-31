Jogador pentacampeão mundial sofre complicações em cirurgia no coração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:37
O ex-lateral Roberto Carlos foi internado e submetido a uma cirurgia no coração após a identificação de um problema cardíaco. O procedimento, que inicialmente deveria durar cerca de 40 minutos, acabou se estendendo por quase três horas devido a intercorrências durante a operação. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (31) pelo jornal espanhol AS.
Por meio de representantes, o ex-jogador tranquilizou fãs e amigos ao enviar uma breve mensagem à publicação espanhola. “Estou bem agora”, afirmou Roberto Carlos após a cirurgia. Aos 52 anos, ele segue internado em observação, mas fora de perigo, com previsão de permanecer sob cuidados médicos por pelo menos dois dias.
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002
De acordo com o AS, Roberto Carlos procurou atendimento médico após exames realizados na perna apontarem a presença de um pequeno coágulo sanguíneo. Na sequência, uma ressonância magnética de corpo inteiro indicou que o coração não estava funcionando de forma adequada, o que levou à decisão de internação imediata para a realização de um cateterismo.
Apesar do tempo maior que o esperado em centro cirúrgico, a intervenção foi considerada bem-sucedida pela equipe médica. O ex-lateral, que fez história no futebol mundial, permanece estável e segue em recuperação.
Este foi o segundo episódio de saúde enfrentado por Roberto Carlos em 2025. Em abril, ele precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos ligados à Nepal Super League. Na ocasião, a organização informou que o brasileiro havia sido acometido por uma “doença súbita”. A visita acabou sendo remarcada, e o ex-jogador conseguiu acompanhar normalmente as finais do torneio dias depois.
Ídolo do futebol brasileiro e mundial, Roberto Carlos foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira e conquistou três títulos da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, em 1998, 2000 e 2002.