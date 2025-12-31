Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogador pentacampeão mundial sofre complicações em cirurgia no coração

Procedimento inicialmente previsto para 40 minutos se estendeu por quase três horas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:37

Roberto Carlos teve complicação em cirurgia Crédito: Reprodução

O ex-lateral Roberto Carlos foi internado e submetido a uma cirurgia no coração após a identificação de um problema cardíaco. O procedimento, que inicialmente deveria durar cerca de 40 minutos, acabou se estendendo por quase três horas devido a intercorrências durante a operação. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (31) pelo jornal espanhol AS.

Por meio de representantes, o ex-jogador tranquilizou fãs e amigos ao enviar uma breve mensagem à publicação espanhola. “Estou bem agora”, afirmou Roberto Carlos após a cirurgia. Aos 52 anos, ele segue internado em observação, mas fora de perigo, com previsão de permanecer sob cuidados médicos por pelo menos dois dias.

Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002

Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
1 de 11
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução

De acordo com o AS, Roberto Carlos procurou atendimento médico após exames realizados na perna apontarem a presença de um pequeno coágulo sanguíneo. Na sequência, uma ressonância magnética de corpo inteiro indicou que o coração não estava funcionando de forma adequada, o que levou à decisão de internação imediata para a realização de um cateterismo.

Apesar do tempo maior que o esperado em centro cirúrgico, a intervenção foi considerada bem-sucedida pela equipe médica. O ex-lateral, que fez história no futebol mundial, permanece estável e segue em recuperação.

Este foi o segundo episódio de saúde enfrentado por Roberto Carlos em 2025. Em abril, ele precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos ligados à Nepal Super League. Na ocasião, a organização informou que o brasileiro havia sido acometido por uma “doença súbita”. A visita acabou sendo remarcada, e o ex-jogador conseguiu acompanhar normalmente as finais do torneio dias depois.

Ídolo do futebol brasileiro e mundial, Roberto Carlos foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira e conquistou três títulos da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, em 1998, 2000 e 2002.

Leia mais

Imagem - Baianos ficam em 3º e são os melhores brasileiros na São Silvestre 2025

Baianos ficam em 3º e são os melhores brasileiros na São Silvestre 2025

Imagem - Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira

Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira

Imagem - Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Tags:

Coração Cirurgia Pentacampeão Jogador de Futebol Complicações

Mais recentes

Imagem - Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol
Imagem - Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes

Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes
Imagem - Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026