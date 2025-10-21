Acesse sua conta
Vem para o Bahia? Anderson Talisca quer voltar a jogar no futebol brasileiro

Meia-atacante do Fenerbahçe deseja deixar a Turquia em 2026 e clubes brasileiros monitoram situação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:37

Talisca foi o nome do jogo do Al-Nassr contra o Shabab Al-Ahli
Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe, quer deixar a Turquia e retornar ao futebol brasileiro em 2026. Entre os clubes interessados, o Bahia surge como opção atraente: o jogador é baiano, começou a carreira no clube e mantém grande carinho pela equipe, que conta com apoio financeiro do City Football Group. As informações foram divulgadas pela ESPN.

Além do Tricolor, Flamengo e Corinthians também aparecem como possíveis destinos. O Flamengo tem ligação histórica com o jogador por meio do diretor de futebol José Boto, que o descobriu para o futebol europeu em 2014. Já o Corinthians, time pelo qual Talisca já declarou torcida anteriormente, enfrenta limitações financeiras devido a um transfer ban da Fifa, complicando negociações imediatas.

Com 31 anos, Talisca possui contrato com o Fenerbahçe até junho de 2026, mas já deixou claro a pessoas próximas que não deseja permanecer no clube. O meia-atacante registra quatro gols em 13 partidas na atual temporada e sente que seu futebol não tem rendido como esperado na Turquia.

Outro fator que contribuiu para sua insatisfação foi a saída do técnico José Mourinho, que havia solicitado sua contratação em 2024, quando Talisca atuava pelo Al Nassr.

Fontes confirmam que clubes brasileiros acompanham a situação do atleta e que, caso ele esteja livre no mercado e aceite reduzir a pedida salarial, negociações podem avançar rapidamente, aumentando a chance de um retorno ao Brasil, seja para o Bahia, Flamengo ou Corinthians.

