DISPUTA

Vídeo de Zagallo intensifica briga de filhos por herança: 'Não valem nada'

Filho caçula apresentou gravação à Justiça

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:34

Zagallo e os três filhos Crédito: Reprodução/Redes sociais

A briga entre os quatro filhos do ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro de 2024, foi intensificada após um vídeo do ex-atleta vir à tona. A gravação, que foi apresentada à Justiça recentemente pelo filho caçula, mostra o tetracampeão mundial criticando os três filhos.

Segundo a gravação obtida pela revista Veja, Zagallo contou à tabeliã, durante a realização do testamento, que os três filhos estavam "visando dinheiro". "Infelizmente, os três filhos, eu vou dizer que não valem nada", disse. Por esse motivo, o ex-atleta estaria diminuindo a parte deles na herança. "Estão fazendo um processo contra a minha pessoa. (Dizendo) que sou demente", revelou Zagallo.

Zagallo e os três filhos 1 de 8

No testamento, Zagallo nomeou o filho mais novo, Mario César, para ficar com a maior parte da herança. A escolha foi contestada por seus três outros filhos, Marilia Emilia, Paulo Jorge e Maria Cristina.