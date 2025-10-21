Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo de Zagallo intensifica briga de filhos por herança: 'Não valem nada'

Filho caçula apresentou gravação à Justiça

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:34

Zagallo e os três filhos
Zagallo e os três filhos Crédito: Reprodução/Redes sociais

briga entre os quatro filhos do ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro de 2024, foi intensificada após um vídeo do ex-atleta vir à tona. A gravação, que foi apresentada à Justiça recentemente pelo filho caçula, mostra o tetracampeão mundial criticando os três filhos.

Segundo a gravação obtida pela revista Veja, Zagallo contou à tabeliã, durante a realização do testamento, que os três filhos estavam "visando dinheiro". "Infelizmente, os três filhos, eu vou dizer que não valem nada", disse. Por esse motivo, o ex-atleta estaria diminuindo a parte deles na herança. "Estão fazendo um processo contra a minha pessoa. (Dizendo) que sou demente", revelou Zagallo.

Zagallo e os três filhos

Zagallo e os três filhos por Reprodução
Zagallo e os três filhos por Reprodução
Zagallo e os três filhos por Reprodução
Zagallo e os três filhos por Reprodução/Redes sociais
Zagallo por Reprodução/Instagram
Zagallo é o melhor brasileiro na lista da FourFourTwo por Lucas Figueiredo/CBF
Zagallo postou vídeo comemorando alta hospitalar por Reprodução/Instagram
Zagallo é internado no Rio de Janeiro por Redes sociais
1 de 8
Zagallo e os três filhos por Reprodução

No testamento, Zagallo nomeou o filho mais novo, Mario César, para ficar com a maior parte da herança. A escolha foi contestada por seus três outros filhos, Marilia Emilia, Paulo Jorge e Maria Cristina.

Ainda na gravação, Zagallo ressalta que somente Mario César o ajudava. "Ele faz tudo de interesse para mim". Questionado se ele tinha consciência que um filho iria ser mais beneficiado, Zagallo afirmou: "É duro, mas eu repito quantas vezes eu achar que tem que fazer. Daqui para frente não quero vê-los".

Leia mais

Imagem - Entenda a história da ex-funcionária que briga pelo espólio de Zagallo

Entenda a história da ex-funcionária que briga pelo espólio de Zagallo

Imagem - Zagallo, único tetracampeão mundial, morre aos 92 anos no Rio

Zagallo, único tetracampeão mundial, morre aos 92 anos no Rio

Tags:

Herança Justiça Briga Zagallo

Mais recentes

Imagem - Vem para o Bahia? Anderson Talisca quer voltar a jogar no futebol brasileiro

Vem para o Bahia? Anderson Talisca quer voltar a jogar no futebol brasileiro
Imagem - Neymar se revolta com arbitragem após derrota para o Vitória: ‘Tem que profissionalizar’

Neymar se revolta com arbitragem após derrota para o Vitória: ‘Tem que profissionalizar’
Imagem - O passado pouco conhecido de Pedro Bial como jogador da seleção

O passado pouco conhecido de Pedro Bial como jogador da seleção

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos