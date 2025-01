DÍVIDAS

Entenda a história da ex-funcionária que briga pelo espólio de Zagallo

Maria Lucia Vieira Gomes conseguiu uma nova liminar na Justiça em busca do reconhecimento e pagamento de serviços prestados

Marina Branco

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 15:49

Zagallo, o Velho Lobo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A disputa pelo espólio de Zagallo continua ganhando novas atualizações. Dessa vez, a ex-funcionária do craque, Maria Lucia Vieira Gomes, conseguiu uma liminar que anula a sentença imposta sobre ela. A ação havia sido solicitada em 2023, e foi concedida em 2025.

A disputa da esposa do caseiro da mansão em que o Velho Lobo morava em Teresópolis é com a família do ex-jogador. O objetivo de Maria Lucia é conseguir o reconhecimento do vínculo empregatício e dos direitos trabalhistas referentes aos 35 anos em que trabalhou para Zagallo e sua família.

Em seu depoimento, ela afirma que prestava serviços domésticos diariamente, além de cozinhar nos finais de semana e em feriados. A continuidade das atividades não foi provada, o que exigiria mais de dois dias de trabalho por semana provados à Justiça. A principal tentativa de Maria Lucia para comprovar suas alegações foi o testemunho de uma funcionária de outra casa, mas que não tinha contato com a rotina da família do ex-jogador.

O advogado da ex-funcionária, Maicon Ramos Tavares, se manifestou contra a decisão da juíza em não prestar o testemunho de pessoas de fora do dia a dia da família. “A juíza não prestou o testemunho de uma das nossas testemunhas e nem aceitou o depoimento do filho do réu, pois disse que ele não compunha o núcleo familiar. A gente acha um erro grave, julgamento importante saber quem prestava os serviços que ela prestava”, opinou.

O filho em questão é Mário César, e sua convivência com o núcleo familiar foi comprovada pela defesa de Maria. Segundo o portal Uol, o impedimento do testemunho de Mário prejudicaria o lado da ex-funcionária da família.

Seguindo a defesa, o advogado de Maria questionou a inexistência de uma equipe de limpeza na casa, o que evidenciaria os serviços de Maria além dos de seu marido: “A casa era muito grande e só havia o marido de dona Maria de caseiro. A gente sabe que tinha uma funcionária para fazer serviços domésticos. Quem limpava? Quem fazia todo o outro serviço de limpeza se ele só atuava como caseiro?”.

Foi então que a liminar foi concedida, sob a justificativa do desembargador Jorge Fernando Fonte de que a sentença que classificou a continuidade dos serviços de Maria como improcedente cerceou seu direito de defesa.

Outros débitos

A disputa judicial com Maria não é o único envolvimento de Zagallo com questões de direitos trabalhistas. O ex-jogador deixou muitas dívidas, inclusive maiores do que o dinheiro que tinha, e a maioria delas se refere a ex-funcionárias cobrando ações trabalhistas. Uma delas é Fabiane Ribeiro Barbosa, que entrou com ação e recebeu 350 mil reais por faltas de pagamento e férias.