ALFINETOU

Neuer minimiza atuação do Flamengo diante do Bayern: 'não foi complicado'

Goleiro alemão disse que a vitória dos Bávaros por 4 a 2 contra o Mengão nas oitavas do Mundial de Clubes foi "fácil"

Em confronto válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, realizado no último domingo (29), o Bayern de Munique derrotou o Flamengo por 4 a 2 . Apesar de alguns momentos de pressão exercidos pela equipe brasileira, o goleiro Manuel Neuer avaliou a partida como tranquila para os bávaros. >

O Bayern começou avassalador e, com apenas dez minutos, já vencia por 2 a 0. O primeiro gol saiu após cobrança de escanteio em que Pulgar acabou desviando contra a própria meta. Pouco depois, Harry Kane arriscou de fora da área, e a bola desviou em Léo Ortiz antes de enganar o goleiro Rossi. O Flamengo tentou reagir com um belo chute de Gerson, mas Goretzka voltou a ampliar para os alemães, diminuindo o ímpeto rubro-negro.>

Na segunda etapa, o Flamengo voltou a encostar no placar com um gol de pênalti convertido por Jorginho. No entanto, Harry Kane apareceu novamente e selou a vitória do Bayern, após erro de Luiz Araújo que originou o lance.>