MUNDIAL DE CLUBES

Manchester City x Al Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes duelam nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:00

Manchester City e Al Hilal se enfrentam nesta segunda-feira Crédito: Divulgação

Manchester City e Al Hilal duelam nesta segunda-feira (30), em confronto válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes 2025. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 22h (horário de Brasília), e coloca frente a frente duas equipes de propostas distintas. Confira onde assistir ao vivo, o horário do confronto, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Manchester City x Al Hilal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo por SporTV, CazéTV e também estará disponível no Disney+, com retransmissão da CazéTV sem custo adicional para assinantes.>

Manchester City

A equipe inglesa chega às oitavas de final como uma das favoritas ao título, após uma fase de grupos impecável. O time comandado por Pep Guardiola venceu seus três jogos, incluindo uma goleada por 5 a 2 sobre a Juventus, garantindo o primeiro lugar no Grupo G com autoridade. Com nomes como Haaland, Foden e Doku, o City aposta na força ofensiva para avançar às quartas.>

Al Hilal

O representante saudita teve uma campanha mais modesta, mas eficiente. Com forte postura defensiva, o Al Hilal conquistou o segundo lugar no Grupo H, com empates contra o Real Madrid e o Salzburg e uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Pachuca. A equipe comandada por Simone Inzaghi conta com nomes experientes como Koulibaly, Rúben Neves e Malcom para tentar surpreender os ingleses.>

Prováveis escalações de Manchester City x Al Hilal

Manchester City: Ederson; Nunes, Khusanov, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Gündogan; Cherki, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.>

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Kanno; Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.>

Ficha do Jogo

Jogo: Manchester City x Al Hilal>

Campeonato: Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de final>

Data: Segunda-feira, 30 de junho de 2025>

Horário: 22h00 (horário de Brasília)>

Local: Camping World Stadium, Orlando (EUA)>