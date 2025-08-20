VALE VAGA NA DECISÃO

Em duelo de camisas pesadas, Bahia e Ceará vão a campo pela semifinal da Copa do Nordeste

Duelo é o terceiro entre as equipes no ano; a bola rola às 21h30, na Arena Fonte Nova

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:00

Arias deve ser um dos titulares no duelo Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Sete títulos regionais estarão em campo no duelo entre Bahia e Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste. Pela terceira vez no ano, as equipes entram em campo na Arena Fonte Nova, onde o Esquadrão espera fazer valer a força da sua torcida e se manter firme na busca pelo pentacampeonato regional.

Além do peso histórico do confronto, que já decidiu a competição em três oportunidades, a partida vale a vaga na decisão contra o vencedor de Confiança x CSA. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. A bola rola nesta quarta-feira (20), às 21h30.

O Bahia busca superar a frustração do ano passado, quando foi eliminado em casa pelo CRB na mesma fase. Para isso, terá que vencer o Ceará novamente em seus domínios. O primeiro duelo entre as equipes ocorreu em março, na primeira fase do Nordestão, com triunfo tricolor por 3x2. Menos de um mês depois, as equipes se enfrentaram pela 5ª rodada do Brasileirão, com nova vitória baiana, dessa vez por 1x0.

“Nós ganhamos muitos jogos desde então e isso nos deu bastante confiança, mas não vamos baixar a cabeça agora na semifinal da Copa do Nordeste. Sabemos da qualidade do nosso time e vamos manter o que fizemos nos últimos jogos para irmos a final”, disse, em coletiva realizada nesta terça (19), o atacante Tiago.

A equipe também defende uma invencibilidade de quatro anos contra o rival regional. No período, foram seis jogos, com cinco triunfos tricolores e um empate. A última derrota foi em maio de 2021, na partida de ida da final da Copa do Nordeste daquele ano, por 1x0.

O histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio, com o Ceará levando vantagem nos duelos válidos pelo torneio regional. Em 18 partidas, foram oito vitórias cearenses e sete triunfos baianos, além de três empates. Como visitante, o Vozão venceu quatro, perdeu três e empatou dois jogos.

As equipes vêm embaladas por resultados positivos no último sábado (16) pela Série A. O Bahia foi até São Paulo, onde venceu o Corinthians por 2x1. Horas antes, o Ceará fez valer a força da torcida na Arena Castelão e bateu o Bragantino por 1x0.

“A nossa prioridade é sempre ganhar os jogos. Independentemente de ser Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Copa do Nordeste, queremos chegar nas finais e ser campeão”, completou Tiago.

O técnico Rogério Ceni não contará com os zagueiros Fredi Lippert e Kanu, o volante Erick e o atacante Erick Pulga, que se recuperam de lesão. Recém-contratado, o goleiro João Paulo chegou após o fim do prazo para inscrição de novos jogadores no campeonato. Já o lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo são dúvida após sentirem dores musculares no triunfo contra o Corinthians.

Ainda assim, o tricolor deve ir a campo com força máxima. A escalação provável tem: Ronaldo, Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, William José e Kayky.