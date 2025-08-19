MERECIDO

Volante do Bahia aparece na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira

Jean Lucas é um dos 50 nomes pré-selecionados por Carlo Ancelotti para os confrontos contra Chile e Bolívia

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:38

Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Enquanto a torcida do Bahia mostrava seu apoio à convocação de Luciano Juba para a Seleção Brasileira, foi outro tricolor que surpreendentemente capturou a atenção do técnico Carlo Ancelotti. De acordo com informações do ge, o volante Jean Lucas integra a pré-lista da Seleção para os próximos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia, em setembro. A convocação oficial será anunciada na próxima segunda-feira (25), marcando uma potencial realização de um sonho para o camisa 6 tricolor.

Peça fundamental para o Esquadrão, que atualmente ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, Jean Lucas completou recentemente 101 jogos pelo clube. Contratado no início da temporada passada, o camisa 6 se tornou um pilar do meio-campo tricolor, somando 51 vitórias, 25 empates e 25 derrotas, além de 15 gols marcados e seis assistências.

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o volante viveu uma notável transformação em seu poder ofensivo. Em pouco mais de uma temporada e meia no Esquadrão, ele já marcou o triplo de gols que havia feito em toda a sua passagem anterior por clubes como Flamengo, Santos, Lyon, Brest e Monaco, onde fez apenas cinco gols em 158 partidas.

Vivendo o melhor momento da carreira, o jogador já havia externado publicamente seu desejo de defender a Amarelinha em entrevista coletiva no mês passado.

"Acho que não é só um sonho meu, mas de todo jogador. Agora temos um grande treinador, o Ancelotti. Acho que ele vai ter tempo para avaliar, para observar todos os times. Quem não quer vestir a camisa da Seleção? Por isso, buscamos fazer um bom trabalho no clube, atuar em alto nível, para estarmos preparados para essa oportunidade. É um sonho meu e coloco isso como um objetivo pessoal".