FUTEBOL

Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Site apurou uma prévia com alguns atletas que estarão na lista de Ancelotti

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:46

Carlo Ancelotti Crédito: Reprodução

A próxima convocação da Seleção Brasileira será na segunda-feira (25), com os nomes que devem enfrentar Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. A expectativa pela lista de atletas que serão convocados é grande e o site GE divulgou uma matéria que traz parte da pré-lista, antecipando jogadores que serão incluídos pelo técnico Carlo Ancelotti.

Veja os nomes que serão convocados, segundo o portal:

Goleiros: Gabriel Brazão (Santos)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid)

Laterais: Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco)

Meio-campistas: Danilo (Botafogo) e Marcos Antônio (São Paulo)

Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid)

O atacante Vinícius Junior, que recebeu segundo amarelo contra o Paraguai, ficará de fora da convocação.