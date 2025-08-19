Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:46
A próxima convocação da Seleção Brasileira será na segunda-feira (25), com os nomes que devem enfrentar Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. A expectativa pela lista de atletas que serão convocados é grande e o site GE divulgou uma matéria que traz parte da pré-lista, antecipando jogadores que serão incluídos pelo técnico Carlo Ancelotti.
Veja os nomes que serão convocados, segundo o portal:
Goleiros: Gabriel Brazão (Santos)
Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid)
Laterais: Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco)
Meio-campistas: Danilo (Botafogo) e Marcos Antônio (São Paulo)
Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid)
O atacante Vinícius Junior, que recebeu segundo amarelo contra o Paraguai, ficará de fora da convocação.
A Seleção vai se apresentar em 1º de setembro na Granja Comary. As partidas são contra o Chile, no dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia em Alto, no dia 9.