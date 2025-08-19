Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Site apurou uma prévia com alguns atletas que estarão na lista de Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:46

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti Crédito: Reprodução

A próxima convocação da Seleção Brasileira será na segunda-feira (25), com os nomes que devem enfrentar Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. A expectativa pela lista de atletas que serão convocados é grande e o site GE divulgou uma matéria que traz parte da pré-lista, antecipando jogadores que serão incluídos pelo técnico Carlo Ancelotti.

Leia mais

Imagem - Filho de Eliza Samúdio, goleiro Bruninho é convocado para a Seleção Brasileira sub-15

Filho de Eliza Samúdio, goleiro Bruninho é convocado para a Seleção Brasileira sub-15

Imagem - Neymar diz que retorno à Seleção “depende só deles” após marcar dois gols pelo Santos

Neymar diz que retorno à Seleção “depende só deles” após marcar dois gols pelo Santos

Imagem - Presidente da CBF toma decisão em relação ao uniforme vermelho da Seleção Brasileira

Presidente da CBF toma decisão em relação ao uniforme vermelho da Seleção Brasileira

Veja os nomes que serão convocados, segundo o portal:

Goleiros: Gabriel Brazão (Santos)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid)

Laterais: Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco)

Meio-campistas: Danilo (Botafogo) e Marcos Antônio (São Paulo)

Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid)

O atacante Vinícius Junior, que recebeu segundo amarelo contra o Paraguai, ficará de fora da convocação.

A Seleção vai se apresentar em 1º de setembro na Granja Comary. As partidas são contra o Chile, no dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia em Alto, no dia 9.

Mais recentes

Imagem - Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste
Imagem - Entenda por que Vinicius Júnior não será convocado por Carlo Ancelotti

Entenda por que Vinicius Júnior não será convocado por Carlo Ancelotti
Imagem - Problema na defesa: Vitória tomou nove gols nas últimas cinco partidas do Brasileirão

Problema na defesa: Vitória tomou nove gols nas últimas cinco partidas do Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
01

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira
03

Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Imagem - Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia
04

Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia