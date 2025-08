PROMESSA DO BOTAFOGO

Filho de Eliza Samúdio, goleiro Bruninho é convocado para a Seleção Brasileira sub-15

Goleiro do Botafogo foi um dos destaques da Copa 2 de Julho e integra grupo que treinará na Granja Comary visando a disputa da Conmebol Liga Evolução

Entre os destaques da lista estão nomes que chamam atenção pelo desempenho em campo e também por suas ligações familiares com figuras conhecidas do futebol brasileiro. Um deles é o goleiro Bruninho Samúdio, de 15 anos, que atua no Botafogo. Filho de Eliza Samúdio, ele vive boa fase na base alvinegra e foi campeão da Copa 2 de Julho com a Seleção, sem sofrer gols durante o torneio.>

Outro nome de peso é o do meio-campista Henrique Lemos, do Cruzeiro, filho do lateral-direito Fagner, ídolo do Corinthians e atualmente no clube mineiro. Henrique foi capitão em diversas partidas do sub-15, participou da conquista da Copa 2 de Julho e já chegou a treinar com o elenco profissional da Raposa.>