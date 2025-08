ESQUADRÃO DEFINIDO

Nada de poupar: Bahia está escalado com força máxima para encarar o Retrô

Equipes se enfrentam às 19h30, na Arena Pernambuco, em busca de vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil

O Bahia está escalado para enfrentar o Retrô nesta quarta-feira (6), às 19h30, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vitória por 3 a 2 no duelo de ida, na Fonte Nova, o Tricolor pode empatar para garantir a classificação às quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já se o Retrô vencer por dois ou mais gols, avança no torneio. >