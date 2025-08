PROMESSA TRICOLOR

Sobrinho de Hulk, atleta da base do Bahia é convocado pela Seleção Brasileira sub-15

Além de Daniel David, sobrinho do atacante do Atlético-MG, Leônidas, outro Pivete de Aço, também foi chamado

Dois jogadores do time sub-15 do Bahia foram convocados para integrar a Seleção Brasileira da categoria em um período de treinos na Granja Comary, entre os dias 10 e 20 de agosto. Um dos destaques da lista é o meia David Daniel, sobrinho do atacante Hulk, do Atlético-MG. >