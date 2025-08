VALE VAGA

Gilberto cobra foco do Bahia antes de decisão contra o Retrô: 'Sabemos da nossa responsabilidade'

Tricolor joga por um empate para avançar às quartas da Copa do Brasil, mas lateral alerta para os riscos de relaxar diante do 19º colocado da Série C

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 16:38

Gilberto em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

O Bahia tem mais uma decisão na temporada pela frente. Nesta quarta-feira, às 19h30, a equipe encara o Retrô, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer a partida de ida na Fonte Nova por 3 a 2, o Esquadrão joga por um empate para avançar às quartas. >

Mas em caso de derrota por até um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já se o time pernambucano vencer por dois ou mais gols, garantirá a classificação. Por isso, para evitar qualquer surpresa contra o 19º colocado da Série C, a equipe baiana entrará em campo atenta.>

"A gente sabe que é o campeonato da vida deles. É o jogo da vida deles e também é o nosso. Sabemos que não podemos sofrer gols como sofremos no último jogo, a gente já conversou sobre isso. Já olhamos os vídeos e o treinador conversou, no individual, com cada um. Sabemos da nossa responsabilidade", disse Gilberto, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (5), na Cidade Tricolor.>

"Temos o dever de ir lá, conseguir a classificação e fazer um bom jogo. É isso o que o nosso torcedor espera da gente. Vamos buscar isso e, se Deus quiser, vamos conseguir trazer essa classificação para casa", acrescentou o camisa 2.>

Sport x Bahia 1 de 6

Além de buscar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, os comandados do técnico Rogério Ceni querem dar uma resposta à torcida, que não ficou satisfeita com o desempenho no jogo de ida contra o Retrô. Apesar do triunfo por 3 a 2, os torcedores presentes na Fonte Nova esperavam mais da equipe diante de um adversário que luta contra o rebaixamento para a Série D.>

"A gente entende completamente a cobrança do torcedor. O Bahia é um clube que, em todos os jogos, enche o estádio dentro de casa. A gente entende essa cobrança e viemos para cá sabendo disso. O clube deposita em nós bastante confiança. Então, parte de nós fazer o nosso dever, e a gente tem buscado", destacou Gilberto.>

Caso confirme o favoritismo e elimine o Retrô, o Bahia estará entre os oito últimos sobreviventes da Copa do Brasil. Faltando apenas seis jogos para o título, o time já começa a sonhar com uma conquista inédita na história do clube.>